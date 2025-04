Congo-Kinshasa: Santé publique - Le ministre et Gavi échangent sur les défis de la vaccination

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel-Roger Kamba, a présidé une réunion de haut niveau avec une délégation de l'Alliance du vaccin (Gavi) conduite par Cyrille Naugier, responsable pays Gavi pour la République démocratique du Congo (RDC).

La rencontre a permis d'échanger sur les défis actuels du Programme élargi de vaccination (PEV) dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et épidémiologiques majeures. Le responsable pays de Gavi en RDC a salué l'engagement personnel du ministre ainsi que celui du gouvernement dans la promotion de la vaccination, tout en soulignant l'importance d'agir avec flexibilité et rapidité face aux réalités du terrain. Les deux parties ont échangé aussi sur la nécessité de mettre en oeuvre et cela de manière accélérée le plan de travail du PEV avec l'ensemble des partenaires, en vue de surmonter les principales difficultés auxquelles le pays fait face.

Il a notamment été question de la pérennité du financement des vaccins, domaine dans lequel la RDC a jusqu'ici été reconnue internationalement ainsi que de la priorisation des activités critiques dans un programme de vaccination déjà très chargé. L'objectif commun demeure clair : atteindre tous les enfants du pays, jusque dans les zones les plus reculées, pour prévenir les maladies évitables par la vaccination, sans pour autant surcharger le système existant. La réunion s'est déroulée en présence des représentants du PEV, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de la Fondation Bill & Melinda Gates. Tous ont réaffirmé leur volonté de soutenir le ministère de la Santé dans la priorisation et la mise en oeuvre des interventions essentielles, dans ce contexte particulièrement complexe.