Congo-Brazzaville: Photographie - Vernissage de la nouvelle exposition de Mirna Kintombo

Intitulée « Les présents, absents dans l'ombre-La rue », la nouvelle exposition du photographe congolais Mirna Kintombo a été dévoilée au public le 9 avril. Installée au hall de l'Institut français du Congo (IFC), cette exposition restera visible et accessible au public jusqu'au 30 avril.

C'est dans une atmosphère conviviale et chaleureuse que Mirna Kintombo a guidé la visite des trente tableaux de sa nouvelle série photographique « Les présents, absents dans l'ombre-La rue ». « L'exposition photo que je vous présente aujourd'hui retrace la vie de la rue vue à travers mon objectif photo. Les absents, présents dans l'ombre de la rue, que j'ai résumés La rue, nous emmènent à comprendre que la rue, voie de circulation et lieu de passage souvent perçue comme un endroit propice au banditisme et aux mauvaises rencontres, est aussi un lieu d'échange et de partage de travail ou de repos. La rue est une source d'inspiration pour plusieurs artistes, où joie de vivre et pleurs se confondent », a expliqué Mirna Kintombo.

Ce travail de longue haleine met en lumière ces jeunes hommes et femmes qui font vivre le secteur informel à travers leurs offres et services. Pour cette exposition, Mirna s'est baladé dans les rues de Brazzaville durant des mois avec son appareil photo afin de capturer tantôt de façon hasardeuse et insolite ces instants uniques, tantôt sur sollicitation car tout le monde n'est pas à l'aise devant un objectif. Certains redoutent même une exploitation malsaine de leur image. D'où la réticence. Néanmoins, ces difficultés n'ont pas empêché le photographe congolais Mirna Kintombo d'aller jusqu'au bout de sa démarche artistique. Et sur les photographies, on y voit notamment des soudeurs, mécaniciens, vendeurs ambulants, porteurs, coiffeurs, etc.

Au-delà de l'exploration esthétique menée tout au long de sa création, Mirna souhaite que cette exposition fasse prendre conscience à chacun que la rue n'est pas un simple lieu public, elle est le reflet de notre société. « Dans mes photographies, vous voyez des portraits de travailleurs et travailleuses qui font vivre notre pays. J'ai souhaité valoriser le travail de ceux qui oeuvrent chaque jour dans la rue pour essayer de gagner leur vie et nourrir leur famille. J'ai également voulu mettre en lumière ces jeunes qui parcourent des milliers de kilomètres à la recherche d'une vie meilleure et surtout montrer combien la rue est porteuse d'histoires inspirantes », a fait savoir Mirna Kintombo.

Souvent restés dans l'ombre ou quelques fois méprisés, c'est donc une démarche artistique louable de célébrer avec créativité ces héros comme l'a souligné le critique Émeraude Kouka : « Ce flou, omniprésent, n'est pas une simple esthétique, c'est une rhétorique. Il matérialise la place incertaine de ces travailleurs de l'ombre, toujours à la lisière du visible. Il y a quelque chose du sublime social dans cette approche, un romantisme brutal qui n'édulcore rien mais qui, en capturant la beauté du fugitif, force à voir ce que l'on choisit d'ignorer ».

Avec un parcours photographique inspirant, aujourd'hui couronné de prix à l'international et de rôle d'ambassadeur, Mirna a réussi à s'imposer sur la scène photographique congolaise par son travail et sa détermination. Travail qu'a salué le directeur délégué de l'IFC, Frédéric Brignot, dans son allocution en retraçant sa biographie. « Mirna a commencé la photographie au lycée avant de passer à une étape assez déterminante quand il rejoint le collectif Génération élili et plus tard, Mbongui art photo... Le boulot de Mirna Kintombo se caractérise d'abord par l'exploration de la réalité sociale dans différents secteurs. Il y a eu la danse, la rue, beaucoup de tout ce qui a trait au quotidien des gens, mais méconnus », a-t-il déclaré.