Congo-Brazzaville: Gestion des déchets - La finale de la 8e édition de la compétition 'École propre' remportée par Kombé

La huitième édition de la compétition "École propre", tenue sur le thème « Zéro déchet en milieu scolaire », a été remportée par l'école de Kombé à Madibou, le huitième arrondissement de Brazzaville. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de France en République du Congo, Claire Bodonyi.

La compétition "École propre" à laquelle ont pris part les écoles de Madibou a été une initiative de Protection environnement association (PEA) que dirige Serge Patrick Mvouama. Elle avait pour objectif d'encourager les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, en primant l'école primaire la plus propre de cet arrondissement.

Onze écoles étaient en lice pour décrocher le titre de l'établissement le plus exemplaire en matière de propreté et de gestion environnementale. Après une sélection rigoureuse, cinq ont été retenues pour la grande finale. A l'issue de la compétition, l'école de Kombe a été désignée lauréate de cette huitième édition grâce à son engagement exceptionnel en faveur d'un cadre scolaire propre et sain. L'école Sébastien-Mafuta a décroché la deuxième place, illustrant également son dynamisme dans l'application des meilleures pratiques de propreté.

Le but de la compétition est de primer la meilleure école en termes de propreté et d'encourager celles qui mettent en oeuvre les bonnes pratiques. La particularité de cette huitième édition a été la présence et l'implication totale de l'ambassade de France au Congo, représentée au plus haut niveau à la cérémonie par son ambassadeur, Claire Bodonyi. « Les écoles de Kombé nous ont montré qu'elles ont de bons élèves et comment ils savent améliorer la gestion des déchets en leur milieu. Les activités organisées ont été le tri, la valorisation, la réutilisation des déchets et le ramassage », a indiqué le manager général de l'organisation PEA, coordonnateur du projet, Serge Patrick Mvouama.

Pour sa part, l'ambassadeur de France a souligné que cette compétition prend de plus en plus d'ampleur, et témoigne de la volonté des établissements scolaires d'améliorer leur cadre de vie et de sensibiliser les élèves à l'importance et au recyclage des déchets, de l'hygiène et de la préservation de l'environnement. Avec l'implication croissante des partenaires, notamment l'ambassade de France, l'initiative promet de s'inscrire durablement dans l'agenda éducatif congolais.

« Aujourd'hui, ce qui est important, c'est le fait que nous sommes d'abord avec les enfants des écoles de l'arrondissement 8, Madibou. Et c'est pour moi la première des choses, parce que ces enfants encadrés évidemment par leurs professeurs, leurs directeurs ont pris la peine à gérer les déchets qu'eux-mêmes produisent dans le cadre de leur scolarité. Ce sont des papiers, des emballages du goûter, les feuilles des arbres de la cour, ... », a signifié Claire Bodonyi.

Les déchets recyclables

Pour la diplomate française, ces enfants ont fini par prendre conscience de l'importance économique de ces déchets qui sont recyclables. Des jouets ont été faits avec les déchets, il y a aussi de la décoration pour les salles de classe. Ces enfants ont appris à en faire quelque chose, et ce n'est pas la dernière vie de ces déchets. Avec eux, on peut fabriquer un jouet qui peut être vendu ou s'offrir dans la famille. Au lieu, par exemple, d'aller au magasin, il suffit de les réutiliser.

La deuxième chose, les déchets sont un enjeu de santé publique. Lorsqu'il y en a autour de soi, il y a des mouches, des moustiques, d'où la possibilité de faire une crise de paludisme. Outre cela, il y a aussi de mauvaises odeurs qui sont susceptibles de rendre malade. Donc ce deuxième enjeu de santé publique a également été mis en avant. Ce sont ces jeunes enfants qui vont être à leur tour ambassadeurs pour leurs parents. Enfin, Claire Bodonyi a félicité l'organisation PEA qui a accompagné les écoles et également l'ensemble des officiels dans l'accomplissement de ce projet pour lequel la finale a été sanctionnée par la remise des lots et certificats aux cinq écoles lauréates de la huitième édition.

Notons que cette activité s'inscrit dans le cadre du projet "Renforcement des capacités des écoles publiques de Madibou en matière de gestion des déchets". C'est un projet financé par l'ambassade de France à travers le dispositif "Kotonga 2".