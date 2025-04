Tunisie: Zarzis - La Direction générale des impôts doit former ses agents

Le lundi 7 avril était le dernier délai de paiement de la taxe de circulation pour les véhicules dont le numéro d'immatriculation est impair. C'est la raison pour laquelle la recette des finances de Zarzis a été prise d'assaut de bonne heure. Dans ce contexte, ce qui s'est produit dans la recette des finances est vraiment bizarre.

En effet, un citoyen a présenté la carte grise de la voiture de son fils qui est en France à l'heure actuelle. Derrière le comptoir, l'agent a exigé tout un dossier : une copie de la carte grise, le passeport pour voir, dit-il, la date d'entrée de la voiture en Tunisie et une copie de la taxe de l'année 2024.

Alors que la voiture a été emportée pendant l'année 2020 et après le FCR, elle a été dédouanée et porte désormais une immatriculation tunisienne, certificat de l'Agence technique des transports terrestres à l'appui. Quant au passeport qui comportait le tampon de la douane, il a expiré en 2021 et il a été renouvelé. Le citoyen est tombé des nues. Il a gardé son sang-froid et s'est retiré. Il s'est dirigé ensuite vers un autre agent, juste à côté et apparemment plus ancien, qui l'a bien reçu. Il a pris la carte grise, et après vérification sur l'ordinateur, il lui a dit de contacter le caissier pour payer la taxe et retirer la vignette !