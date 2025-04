Tunisie: M. Sundowns passe en demi-finale - L'effet Cardoso !

Le Portugais a transformé une équipe spectaculaire mais docile en une équipe impassible et hyper efficace.

Licencié par l'EST alors qu'il a réussi à atteindre la finale de la Ligue des champions 2024 avec un effectif pas très fort et dans une saison transitoire, Miguel Cardoso se fait justice, sportivement parlant. M. Sundowns prend sa revanche, elle aussi, après son élimination face à l'EST l'année dernière en demi-finale. Et sans s'attarder sur les détails des deux matches, on peut parler d'effet Cardoso.

C'est un entraîneur réaliste, qui sait communiquer et qui croit beaucoup en l'organisation défensive. En quelques mois, il a métamorphosé M. Sundowns d'une équipe charmante et spectaculaire qui produit un énorme volume de jeu offensif en une équipe impassible qui gagne sans charmer et sans se porter à outrance dans la zone de l'adversaire.

Sundowns a gagné à l'aller en tenant le ballon, mais en se créant trois occasions, et a résisté au retour grâce à un bloc bas et cette capacité à faire circuler la balle et user l'adversaire. L'EST pouvait gagner, oui, car elle avait certains atouts offensifs, et surtout parce que la défense sud-africaine était prenable quand il y avait un centrage précis sur balle arrêtée.

Si Cardoso a atténué le danger Blaïli avec deux voire trois joueurs sur lui pour réduire les espaces et l'obliger à décrocher et passer en largeur, il a compris que l'EST était marquée par la fatigue et la pression. Connaissant tous les joueurs qu'il a entraînés il y a quelques mois, le Portugais, avec une dose de chance et de réussite qui lui colle à la perfection, a bien lu son match et a bien préparé ses joueurs.

C'est le genre d'entraîneur capable de changer le visage de son équipe même avec des joueurs ayant un profil différent de ce qu'il aime. On peut ne pas aimer la forme et l'esthétique de ce qu'il présente, mais sur le fond, c'est un gagneur, c'est quelqu'un qui joue pour le résultat et non pour plaire. Al Ahly, son futur adversaire, et son entraîneur suisse Koler vont devoir se surpasser pour mater leur bête noire en Afrique.