Tunisie: Ligue des champions - Tenue en échec, l'EST éliminée - Une défaillance tactique...

Les attaquants "sang et or" auront tout essayé. Achraf Jabri a même logé la balle dans les filets, mais il s'est vu refuser le but après recours à la VAR pour quelques centimètres. A Radès, les "Sang et or" ont payé cher le retard de la manche aller perdue à Prétoria.

Miguel Cardoso a peut-être dénaturé le jeu de Mamelodi Sundowns, moins porté vers l'offensive et beaucoup moins spectaculaire que la saison dernière quand l'équipe était dirigée par Rhulani Mokwena. Il a réussi, en revanche, à éliminer l'Espérance, une équipe qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigée jusqu'en octobre dernier : "Contenir Belaïli, c'est bloquer 60 % de la capacité offensive de l'Espérance. Tout le jeu de l'Espérance est axé sur Youssef Belaïli. On compte sur son opportunisme et sa capacité individuelle à faire la différence. D'ailleurs, je connais parfaitement les qualités individuelles de tous les joueurs espérantistes. C'est pourquoi notre dispositif défensif a été efficace à tous les niveaux".

En quelques mots, le technicien portugais a exposé, après coup évidemment, sa stratégie qui lui a permis de bloquer la machine offensive espérantiste : imposer un pressing soutenu sur Youssef Belaïli, à l'aller comme au match retour. A chaque fois que l'ailier gauche algérien prend le ballon, trois joueurs de Mamelodi Sundowns lui collent à la peau. L'arrière droit, Khuliso Mudau, en particulier, dont la mission était de ne pas le lâcher d'une semelle, même quand il était sans ballon.

Le bloc bas, un plan classique

A Radès, Miguel Cardoso a opté pour un schéma classique pour préserver l'avantage du but obtenu à l'aller : jouer le bloc bas, créer le surnombre en phase défensive en se recroquevillant dans sa moitié du terrain et opérant par des contres quand l'occasion se présentait. D'ailleurs, les tentatives sud-africaines se comptent sur les doigts d'une seule main, trois tout au plus dont les deux les plus dangereuses ont été enregistrées en première mi-temps : un tir de Lucas Ribeiro Costa qui passe légèrement à droite (42') et la grosse frappe de Marcelo Allende qui s'écrase sur la transversale (44').

Les regrets de Kanzari

Maher Kanzari ne peut que regretter amèrement l'élimination en Ligue des champions au stade des quarts de finale, même s'il se dit avoir fait une bonne première mi-temps : "La période initiale était plutôt correcte. Deux occasions se sont présentées à nous, la première de Tougaï repoussée par le gardien de but, puis la grosse tentative de Rodrigues. Si l'une de ces occasions avait été concrétisée, nous serions revenus à un but partout".

L'entraîneur "sang et or" reconnaît que ses joueurs et lui ont mal négocié la fin du match: "Nous avons bien débuté la deuxième mi-temps qui a constitué notre moment fort du match, concrétisé par le but de Jabri, refusé malheureusement après le recours à la VAR. Mes joueurs ont été affectés par le refus du but et nous n'avons pas su surmonter cela. De surcroît, nous avons mal géré la fin de la rencontre. Cela dit, hors-jeu ou pas, le gardien de but de Mamelodi Sundowns méritait un carton rouge pour avoir commis une grosse faute sur Jabri".

Bref, Maher Kanzari a perdu tactiquement son match contre Miguel Cardoso. En football, il ne suffit pas de mener en long et en large pour se qualifier à un stade avancé d'une compétition de grande envergure de la trempe de la Champions League.

Enfin, l'Espérance a payé le tribut de son instabilité technique : trois entraîneurs depuis le début de la saison dont Cardoso qui la connaît parfaitement, sans compter l'intérim de Skander Kasri. C'est trop en un seul exercice.

Il y a aussi la méforme de Rodrigo Rodrigues qui, revenant de blessure, n'a pas encore retrouvé tous ses repères. Un petit rendement durant la première mi-temps qu'il a disputée avant d'être remplacé par Achraf Jabri. Lui aussi ne peut pas jouer un match entier.

Maintenant que le mal est fait, il sera judicieux de prendre le temps de la méditation et de préparer dès maintenant la Coupe du monde des clubs en évitant de faire les erreurs commises en Champions League.