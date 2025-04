Tunisie: 100 millions de dinars pour la réhabilitation du Corniche de Bizerte

Le projet de réhabilitation du Corniche de Bizerte débutera en septembre prochain, avec des travaux prévus sur une longueur de 7 kilomètres. L'annonce a été faite lors d'une journée d'information organisée par l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, en collaboration avec les autorités locales de Bizerte. Le projet, d'un coût estimé à environ 100 millions de dinars, vise à protéger la région contre l'érosion marine et à aménager le littoral pour garantir sa durabilité environnementale.

Le directeur général de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, Mehdi Belhaj, a précisé lors de cette rencontre que la première phase du projet, estimée à 40 millions de dinars, inclura des travaux de construction de « snabales rocheuses » et un apport en sable d'environ 700 000 mètres cubes, prélevés au large. Ce sera un projet pilote à l'échelle nationale, qui prévoit aussi l'installation de barrières anti-vents et la stabilisation des dunes.

Ce projet fait partie d'une initiative plus large de la Tunisie, qui, selon le rapport de la Banque mondiale, figure parmi les pays les plus vulnérables à l'érosion côtière. L'Agence travaille activement sur des projets similaires dans plusieurs autres régions du pays, notamment à Sousse, Monastir, et Saliman.

Le gouverneur de la région de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a souligné l'importance nationale et régionale de ce projet, en insistant sur la nécessité de protéger le littoral contre l'érosion pour éviter des impacts négatifs sur les infrastructures, les activités économiques et touristiques, ainsi que sur l'environnement.

Lors de cette journée, les autorités locales et les représentants de la société civile ont été impliqués dans les discussions, garantissant ainsi une transparence et une consultation publique sur le projet. Les parties prenantes ont également discuté des stratégies pratiques et environnementales à adopter lors de la mise en oeuvre.