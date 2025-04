Ile Maurice: Dhaneshwar Damry réaffirme le statut du pays comme centre financier mondial

Dhaneshwar Damry, ministre délégué aux Finances, a réaffirmé le statut de Maurice comme centre financier mondial, capable de faciliter les investissements entre l'Afrique et le reste du monde. Il a exhorté les investisseurs internationaux à explorer les opportunités commerciales offertes par le continent. C'était lors d'une cérémonie organisée, le vendredi 4 avril, pour célébrer le 60e anniversaire de la Banque africaine de développement (BAD).

«Alors que Maurice s'engage sur la voie des réformes économiques, nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la BAD pour stimuler l'innovation et renforcer la résilience afin de soutenir la croissance du pays et de l'Afrique», a déclaré le junior minister Damry. Il a félicité la BAD pour ses 60 ans d'existence et pour son rôle de partenaire indéfectible dans le développement du pays. Il a rappelé le rôle essentiel de cette banque pour répondre aux besoins changeants de l'Afrique, tout en ajoutant qu'elle doit continuer à se réinventer en tant que leader de l'innovation financière.

Depuis six décennies, la BAD est à l'avant-garde du développement de l'Afrique. Au cours de la dernière décennie, les priorités opérationnelles du Groupe de la BAD (High 5) ont permis à 400 millions d'Africains d'accéder à l'électricité, à l'eau potable et à un assainissement adéquat. Ces High 5 sont conformes aux Objectifs de développement durable et à l'Agenda 63 de l'Union africaine.

Leila Mokaddem, directrice générale de la BAD pour l'Afrique australe, a souligné que Maurice avait été un partenaire indéfectible tout au long de ce parcours. Elle a noté que le document de stratégie pays actuel de la Banque pour 2022-27 est étroitement aligné sur le programme gouvernemental 2025-29 pour Maurice et intitulé A Bridge for the Future. Par ailleurs, Moono Mupotola, directrice générale adjointe et responsable pays de la BAD pour Maurice, a souligné l'engagement de la banque à offrir un soutien personnalisé et réactif à travers une gamme complète d'instruments de financement et d'assistance technique pour répondre aux besoins de développement en constante évolution de l'île.