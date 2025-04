Maroc: Kampala - M. Hilale appelle au renforcement de la voix de l'Afrique dans les politiques sociales mondiales

Kampala — L'Ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hilale, a appelé, jeudi, au renforcement de la voix de l'Afrique dans les politiques sociales mondiales.

Intervenant lors des travaux de la 11ème session du Forum régional africain sur le développement durable (9-11 avril à Kampala), via une vidéo préenregistrée, en sa qualité de co-facilitateur du processus onusien intergouvernemental de négociation relatif aux modalités et à la Déclaration politique du Deuxième Sommet mondial pour le développement social, prévu en novembre prochain à Doha, M. Hilale a souligné que le Forum régional africain continue de jouer un rôle central en tant que cadre dynamique de collaboration, réunissant gouvernements, société civile, milieu académique, secteur privé et autres acteurs clés, précisant que les contributions formulées lors de ce Forum joueront un rôle fondamental dans le processus préparatoire du Sommet de Doha.

Saluant l'appel des participants à promouvoir des solutions qui répondent aux priorités du développement social en Afrique, notamment l'éradication de la pauvreté, le plein emploi et un travail décent pour tous, l'inclusivité et l'amélioration des conditions de vie, M. Hilale a insisté sur l'importance de la participation active des parties prenantes africaines, pour faire face aux grands défis actuels, tels que le changement climatique, les évolutions démographiques et la digitalisation.

Selon lui, 30 ans après le Premier Sommet Social du Copenhague, il est essentiel de façonner des réponses efficaces et d'explorer les pistes prometteuses du développement social pour garantir un avenir prospère au continent africain.

Les nations africaines portent collectivement la responsabilité de saisir les nouvelles opportunités et de relever les défis émergents, a-t-il insisté, faisant observer que le Sommet de Doha intervient à un moment crucial pour l'Afrique, un continent riche en ressources humaines et naturelles, avec un potentiel immense à offrir et un rôle clé à jouer dans la transformation du développement social mondial.

Le Deuxième Sommet mondial pour le développement social sera l'occasion de réaffirmer la Déclaration de Copenhague et son Programme d'action, tout en insufflant un nouvel élan pour accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, a-t-il poursuivi, ajoutant que cet événement représente une occasion précieuse de capitaliser sur les progrès réalisés et de construire une vision tournée vers l'avenir du développement social.

M. Hilale a également souligné que le processus préparatoire pour la déclaration politique du sommet est en cours, précisant que ce processus intergouvernemental sera mené de manière ouverte, inclusive et transparente, avec pour objectif d'aboutir à une déclaration consensuelle, concise et orientée vers l'action.

Organisée conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et le gouvernement ougandais, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et plusieurs agences des Nations Unies, la 11ème session du Forum régional africain sur le développement durable a démarré mercredi dans la capitale ougandaise.

Tenu sous le thème: "Stimuler la création d'emplois et la croissance économique par des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et les données pour l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063," le Forum se veut un rendez-vous majeur pour impulser la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.