Algérie: Quatorze étudiants algériens en finale mondiale du concours Huawei des TIC

Alger — Quatorze (14) étudiants algériens représenteront l'Algérie à la finale mondiale du concours Huawei des technologies de l'information et de la communication, prévue en mai prochain en Chine, indique jeudi un communiqué de l'entreprise.

Leur qualification fait suite à des "performances remarquables" lors des compétitions régionales, souligne la même source.

Ces étudiants, regroupés en quatre équipes et issus de plusieurs universités à travers le pays, se sont distingués dans les catégories "Réseaux", "Informatique", "Cloud" et "Innovation" grâce à des "performances exceptionnelles" lors des qualifications régionales, précise la même source.

Le concours Huawei des technologies de l'information et de la communication constitue "une véritable plateforme pour découvrir et développer les talents en Algérie", ajoute le communiqué, rappelant que "plus de 2500 étudiants algériens ont participé cette année au concours national, témoignant ainsi de l'intérêt croissant des jeunes pour les domaines des technologies de l'information et de la communication".

Pour rappel, lors de la précédente édition du concours en Chine, les équipes algériennes avaient remporté le prix mondial dans les catégories "Cloud" et "Réseaux", mettant en lumière les avancées significatives réalisées par les jeunes Algériens dans ce secteur.

"Huawei Algérie s'engage à soutenir les jeunes talents en leur offrant des opportunités de formation académique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, à travers des programmes tels que l'Académie Huawei ICT, qui a déjà bénéficié à des milliers d'étudiants dans diverses universités algériennes", note l'entreprise.

De plus, Huawei précise qu'à travers cette initiative, elle "contribue à renforcer la coopération avec les universités algériennes et à proposer des programmes éducatifs avancés dans les domaines de la technologie et de la numérisation", conclut le communiqué.