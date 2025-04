Sénégal: Expressions culturelles - Un officiel prône des échanges équilibrés entre les artistes

Le directeur régional de l'UNESCO, Dimitri Sanga, a proposé, jeudi, des échanges équilibrés pour permettre aux expressions culturelles et artistiques de tous les pays d'interagir et de s'enrichir mutuellement.

"(...) il est essentiel de permettre aux expressions culturelles et artistiques de toutes les régions et de tous les pays d'interagir et de s'enrichir mutuellement grâce à des échanges, mais des échanges qui doivent être équilibrés", a-t-il déclaré.

M. Dimitri Sanga intervenait, lors d'une conférence internationale dénommée "Au-delà de l'horizon", tenue dans le cadre des célébrations du 20ème anniversaire de l'adoption de la convention de 2005 de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, en présence de plusieurs acteurs culturels africains et européens.

Il a rappelé que l'instrument de devise normatif de l'UNESCO offre un cadre de suivi opérationnel, permettant aux 152 parties de la convention de mettre en place des mesures et politiques pertinentes, pouvant soutenir les secteurs culturels et créatifs.

Le directeur régional de l'UNESCO a évoqué quatre objectifs principaux que regroupe la convention et sur lesquels les Etats membres de l'UNESCO se sont accordés.

Parmi ces objectifs, il a cité notamment le soutien aux systèmes de gouvernance durable de la culture, l'échange équilibré des biens et services culturels, l'inclusion de la culture dans le cadre de développement durable ainsi que la promotion des droits de l'homme et les libertés fondamentales.

"Ces quatre objectifs se décrivent en onze domaines de suivi qui regroupent des exemples concrets de mesures pouvant être mises en place par le gouvernement et les différents partenaires", a-t-il expliqué.

L'ambassadeur de l'Union-européenne au Sénégal, Jean-Marc Pasani, a pour sa part soutenu "qu'Au-delà de l'horizon" est un terrain d'expérimentation permettant aux acteurs d'imaginer ensemble de "nouveaux équilibres, de nouveaux dialogues, de création et de collaboration".

A l'en croire, le projet de déconfinement ne propose pas un "modèle", mais plutôt une "ouverture".

"C'est un chemin commun pour imaginer une coopération culturelle qui soit plus juste, plus audacieuse et plus enracinée dans les réalités de chacun", fait-il valoir, soulignant la nécessité de faire émerger de nouvelles perspectives dans la collaboration entre l'Afrique et l'Europe.

"A travers ce projet de déconfinement, +Au-delà de l'horizon+ offre un cadre propice d'interaction au monde des arts et de la culture", a quant à lui, indiqué, l'adjoint au Maire de Dakar chargé de la culture, Mouhamadou Mawloud Diakhaté.