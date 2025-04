Maroc: La fintech marocaine PayTic lève 4,4 millions de dollars pour développer son infrastructure de paiement

TLDR

La fintech PayTic, basée à Casablanca, a levé 4,4 millions de dollars lors d'un tour de table mené par AfricInvest, avec la participation d'Axian Venture Lab, Mistral VC, et des investisseurs historiques CDG Invest, Build Ventures, Concrete VC, et ICP Ventures. Ce dernier tour de table porte le financement total de la startup à 7,4 millions de dollars.

Fondée en 2020, PayTic fournit des outils d'automatisation du back-office pour les banques, les fintechs, les émetteurs de cartes et les processeurs de paiement. La plateforme prend en charge des opérations telles que le rapprochement, la gestion des fraudes, la conformité et les rétrofacturations par le biais d'une interface sans code intégrée directement aux systèmes des institutions financières.

PayTic compte actuellement plus de 20 clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dont CIH Bank, CFG Bank et l'OGS de Bank of Africa. La startup prévoit de s'étendre au Moyen-Orient et de cibler de nouveaux marchés, dont le Nigeria.

Points clés à retenir

Alors que la plupart des projecteurs de la fintech sont braqués sur les applications grand public et les portefeuilles numériques, PayTic s'attaque à un défi plus discret mais essentiel : l'automatisation des flux de travail opérationnels dans un écosystème de paiement complexe et en pleine croissance. Avec l'augmentation des transactions numériques en Afrique et au Moyen-Orient, les institutions financières sont contraintes de réconcilier des volumes élevés de paiements, de garantir la conformité et de gérer efficacement le risque de fraude.

La plateforme sans code de PayTic cherche à s'intégrer profondément dans cette couche d'infrastructure, en aidant les banques et les fintechs à évoluer sans augmenter les équipes de back-office. Son expansion au Nigéria - l'un des centres fintech les plus actifs d'Afrique - est le signe d'une confiance en une adoption plus large par le marché. La conformité opérationnelle devenant un élément central de l'octroi de licences, de la gestion des risques et de la préparation des investisseurs, l'automatisation passe du statut d'option à celui d'élément essentiel.

Pour des investisseurs comme AfricInvest, le créneau de PayTic offre une exposition à un segment moins encombré mais de grande valeur de la pile fintech. Son succès dépendra de sa capacité à s'intégrer dans les systèmes financiers régionaux et à établir des relations durables avec ses clients.