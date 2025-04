Kenya: La banque numérique Umba lève 5 millions de dollars pour développer les prêts sécurisés au pays

TLDR

La banque numérique Umba, basée à Nairobi, a levé une facilité de crédit de 5 millions de dollars pour développer ses activités de prêts garantis au Kenya.

Fondée en 2018, Umba est entrée au Kenya en 2023 suite à l'acquisition d'une participation de 66,6% dans Daraja Microfinance Bank.

Le PDG, Tiernan Kennedy, a déclaré que le capital soutiendra les produits générateurs de revenus, les prêts automobiles étant désormais la composante la plus importante du portefeuille de prêts de la société au Kenya.

La banque numérique Umba, basée à Nairobi, a levé une facilité de crédit de 5 millions de dollars pour développer ses opérations de prêts garantis au Kenya, en mettant l'accent sur le financement de véhicules et les prêts aux PME. L'opération, structurée comme une dette non dilutive, a été financée par le gestionnaire d'actifs américain Star Strong Capital, Gahigiro Capital ayant conseillé la transaction.

Fondée en 2018, Umba est entrée au Kenya en 2023 après avoir acquis une participation de 66,6% dans Daraja Microfinance Bank, obtenant ainsi une licence de la Banque centrale du Kenya. Le nouveau financement porte le capital total levé par Umba à 20 millions de dollars.

Le PDG, Tiernan Kennedy, a déclaré que le capital servira à financer des produits générateurs de revenus, les prêts automobiles représentant désormais la plus grande part du portefeuille de prêts de la société au Kenya. Le Kenya compte plus de 5 millions de véhicules immatriculés et le marché du financement de véhicules est estimé à 17 milliards de dollars. La société prévoit d'enregistrer un bénéfice au Kenya cette année et continuera d'opérer sous une licence de microfinance.

Points clés à retenir

L'orientation d'Umba vers les prêts garantis reflète une évolution plus large des néobanques africaines, qui délaissent les prêts à court terme et à haut risque au profit de crédits adossés à des actifs. Les prêts aux véhicules et aux PME offrent des taux de défaillance plus faibles et des flux de revenus plus durables, en particulier sur les marchés réglementés comme le Kenya.

Alors que de nombreuses fintechs visent des licences bancaires numériques, Umba choisit de se développer dans son cadre de microfinance, en tirant parti de la technologie pour rationaliser les processus de crédit et atteindre les segments mal desservis. La levée de fonds de 5 millions de dollars, soutenue par un investisseur institutionnel américain, témoigne d'une confiance croissante dans les fintechs dotées de modèles d'entreprise viables et d'une économie d'unité solide.

L'accent mis par la société sur les capitaux générateurs de revenus, plutôt que sur l'allongement de la durée de vie, met également en évidence la maturité de l'état d'esprit des fintechs. Alors que la demande de prêts automobiles augmente au Kenya, le positionnement précoce d'Umba pourrait lui donner un avantage concurrentiel sur ses rivaux proposant des crédits numériques non garantis. Avec la rentabilité en vue et le recrutement de dirigeants, le prochain test d'Umba sera d'étendre son modèle adossé à des actifs sans le bilan plus large d'une banque commerciale.