Afrique de l'Ouest: Sabou Capital lance un fonds pour soutenir les PME mal desservies dans la région

TLDR

Surayyah Ahmad, deux fois fondatrice et ancienne cofondatrice d'Aduna Capital, a lancé Sabou Capital, un nouveau fonds axé sur les PME qui cible les petites et moyennes entreprises mal desservies dans l'ensemble de l'Afrique anglophone et francophone. Le fonds investira entre 350 000 et 1,5 million de dollars dans 25 entreprises, de la phase de pré-amorçage à celle de la série A.

Sabou Capital, qui se définit comme un fonds de "microcapitalisation", se concentrera sur des secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, la logistique et la mobilité. Contrairement aux sociétés de capital-risque à la recherche de startups technologiques à forte croissance, le fonds soutiendra les entreprises qui utilisent la technologie pour optimiser leurs opérations, et non pour les définir.

Présent au Nigeria, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le fonds cible les PME dans les villes secondaires et applique une stratégie d'investissement axée sur l'égalité des sexes afin de financer en priorité les entreprises dirigées par des femmes. Christian Amouo, qui possède une expérience des marchés de capital-investissement francophones, rejoint le fonds en tant qu'associé général. Sabou Capital se prépare à lancer son roadshow de levée de fonds en juillet et a déjà identifié 20 startups dans son pipeline. Le fonds prévoit un profil de rendement de 2 à 3 fois, en mettant l'accent sur une croissance régulière plutôt que sur des sorties rapides.

Points clés à retenir

Le lancement de Sabou Capital reflète une prise de conscience croissante du fait que la plupart des entreprises africaines échappent aux modèles traditionnels de capital-risque. Avec une thèse d'investissement ancrée dans l'évolutivité opérationnelle plutôt que dans la croissance technologique exponentielle, le fonds répond à un déficit de financement critique, en particulier pour les PME dans les régions et les secteurs mal desservis.

L'accent mis sur l'investissement dans une optique de genre reconnaît également les disparités de financement persistantes auxquelles sont confrontées les femmes chefs d'entreprise. En opérant comme un véhicule de micro-capitalisation, Sabou Capital offre une alternative aux attentes à haut risque et à haut rendement qui dominent le capital-risque.

Sa structure soutient une croissance modeste et durable grâce à une assistance technique et à un soutien à la gouvernance. La diversification régionale du fonds, qui cible le Sénégal et la Côte d'Ivoire en plus du Nigeria, reflète également une approche de plus en plus prudente de la volatilité macroéconomique.

Alors que de plus en plus de fonds recherchent une exposition différenciée sur les marchés fragmentés de l'Afrique, le modèle de Sabou pourrait s'avérer intéressant pour les investisseurs privés à la recherche d'impact, de rendements ajustés au risque et de création d'entreprises à long terme. La tournée de présentation de juillet permettra de tester l'appétit des investisseurs pour cette approche hybride de l'investissement dans les PME en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.