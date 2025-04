Cote d'Ivoire: Protection et défense/Diomandé Vagondo - 'La sécurité de notre pays n'est pas l'affaire des seuls agents en uniforme'

« Garantir la sécurité de notre pays n'est pas l'affaire des seuls agents en uniforme. Elle requiert la mobilisation de tous. J'en appelle à chaque citoyen : restons vigilants, soyons solidaires, refusons les manipulations et œuvrons, main dans la main, pour une Côte d'Ivoire unie, apaisée et résolument tournée vers l'avenir », a appelé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé.

C'était le mercredi 9 avril 2025, à l'Ecole de police d'Abidjan (Epa), à l'occasion de la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes des nouveaux sous-officiers de police, à l'Ecole de police d'Abidjan (Epa).

Le ministre a aussi profité de la cérémonie pour saluer et remercier le directeur de la formation, le directeur de l'École de police d'Abidjan, et l'ensemble du personnel administratif et pédagogique, pour leurs efforts inlassables en faveur de l'excellence.

« Vous êtes les gardiens de la qualité, les semeurs de vocation, les architectes silencieux de notre sécurité future », a salué Vagondo Diomandé.