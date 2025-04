Cote d'Ivoire: Grève dans le secteur de l'éducation - La Ministre Mariatou Koné réussit à ramener les syndicats à la table du dialogue

Après une rencontre constructive le mardi 8 avril 2025 avec les représentants des organisations syndicales ayant lancé le mot d'ordre de grève, la Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Professeure Mariatou Koné, a réussi à rétablir le dialogue en réunissant les syndicats concernés ce mercredi. La réunion s'est déroulée au Ministère d'État, Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, et a également vu la participation du Ministre Mamadou Touré, en charge de la Jeunesse.

Cette initiative de la Ministre Mariatou Koné a été saluée par toutes les parties prenantes, qui ont souligné l'importance de renouer le dialogue pour une meilleure gestion des préoccupations du secteur de l'éducation. La Ministre de la Fonction publique a exprimé son appréciation pour l'engagement personnel et décisif de sa collègue, qui a permis de ramener les syndicats autour de la table des négociations. Elle a également encouragé les participants à maintenir un esprit de concertation afin de préserver la paix sociale dans le domaine de l'éducation.

La rencontre a permis de lever les malentendus et de poser les bases d'une collaboration constructive. Plusieurs points ont été abordés, dont les suivants :

L'organisation d'un atelier inclusif du 17 au 19 avril 2025, qui réunira toutes les parties prenantes autour du thème : « Examen de la revendication relative à la prime : élaboration d'un chronogramme de travail ».

La planification d'une rencontre au Cabinet de la Ministre d'État, le 22 avril 2025, pour présenter les conclusions et résolutions de l'atelier.

La réaffirmation de la nécessité de privilégier la voie du dialogue responsable pour aborder toutes les préoccupations, conformément à l'esprit de la trêve sociale.

Les syndicats ont également exprimé leur souhait concernant la libération de leur camarade interpellé.

De son côté, le porte-parole de l'intersyndicale, David Bli Blé, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et a rendu hommage à la Ministre Mariatou Koné pour son leadership et son implication personnelle, qui ont permis de rétablir le dialogue et d'obtenir la mise en liberté de leur camarade arrêté par la gendarmerie le 8 avril 2025.

L'intersyndicale a annoncé la tenue d'une assemblée générale le jeudi 10 avril 2025, pour poursuivre les discussions et déterminer la suite des actions à entreprendre.