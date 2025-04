Cote d'Ivoire: Salon du Chocolat - Le pays impose son savoir-faire chocolatier à New York

La Côte d'Ivoire a marqué les esprits lors du Salon du Chocolat de New York (États-Unis), au Javits Center. Cet événement international, comparable au prestigieux Salon du Chocolat de Paris, a réuni plus de 50 exposants et accueilli plus de 14 000 visiteurs.

Ce rendez-vous mondial qui s'est tenu du 21 au 23 mars 2025 a offert une belle vitrine au savoir-faire chocolatier ivoirien, porté par le service commercial de l'Ambassade de Côte d'Ivoire. Et ce, sous la conduite de l'Ambassadeur Ibrahima Touré, Chef de Mission. Ce savoir-faire a notamment été mis en lumière par l'entreprise Luster Chocolate, représentée par sa fondatrice, Aminata Gnélé Coulibaly.

Au cours du Salon, Luster Chocolate a brillamment valorisé l'excellence du cacao ivoirien à travers un chocolat haut de gamme qui a conquis professionnels et amateurs lors des séances de dégustation.

Pour séduire davantage les visiteurs, l'entreprise a réalisé plusieurs démonstrations mettant en avant des associations innovantes de cacao et de produits tropicaux tels que le gingembre, la noix de coco, la mangue ou encore le piment. Ces combinaisons audacieuses, associées à la texture fondante et aux saveurs riches du chocolat ivoirien, ont laissé une forte impression sur le public.

Cette performance a d'ailleurs été saluée et relayée par des médias de renom, notamment le New York Times et l'Amsterdam Times.

En marge du Salon, des échanges fructueux ont eu lieu entre la délégation ivoirienne et des distributeurs et investisseurs américains en quête de produits authentiques. Parmi eux figuraient des acteurs majeurs du secteur, tels que Cova International, Organic West Africa et Choconnector.

L'Ambassade de Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à soutenir et à accompagner les initiatives visant à renforcer la présence du chocolat « made in Côte d'Ivoire » sur le marché américain.