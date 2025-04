Sénégal: Un fonctionnaire expose les implications d'une fonction publique de qualité

Dakar — La transformation de la fonction publique, dans le cadre de la réforme du secteur public, implique une réforme des modèles et une évaluation des usages, a dit, jeudi, à Dakar, Balla Mandiang, conseiller technique au ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public.

"Quel modèle de fonction publique ? Regards croisés entre le Sénégal et la France" est le thème de l'atelier auquel intervenait M. Mandiang.

"Notre atelier est une réponse à la construction d'une approche globale de la transformation du service public, qui engage une réflexion sur deux enjeux majeurs, à savoir la réforme de nos modèles de fonction publique et la lancinante question de l'évaluation des usages des agents de l'État", a-t-il expliqué.

S'exprimant en qualité de représentant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public, il a insisté sur la capitalisation et les bonnes pratiques en matière de professionnalisation de la gestion des ressources, d'approche méthodologique et d'action stratégique et opérationnelle.

Pour Balla M. Mandiang, il s'agit, "pour les experts de nos États respectifs, d'alimenter les réflexions en cours aussi bien au Sénégal qu'en France, afin de rendre à nos fonctions publiques un usage plus accessible, plus agile et plus performant, au bénéfice du citoyen".

Selon la directrice de la fonction publique française, Nathalie Colin, cette rencontre a pour objectif de permettre aux administrations des deux pays de discuter de leurs modèles respectifs.

"Elle permet de voir ensemble [...] les enjeux auxquels" ces modèles sont "confrontés et les réponses que nous pouvons apporter ensemble en discutant de nos bonnes pratiques, de nos interrogations et de nos perspectives", a expliqué Mme Colin.

La directrice de la gestion des carrières au ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Ndèye Awa Ndiaye, a salué l'initiative de cette rencontre.

Elle a permis aux administrations de la France et du Sénégal d'identifier leurs difficultés communes, selon Mme Ndiaye.

L'expérience de la partie française "peut nous permettre d'exposer nos questions selon notre contexte et, peut-être, d'entamer également la nouvelle réforme du droit de la fonction publique", a-t-elle dit.