Afrique: CAN U17 - Les Lionceaux affrontent les Éléphanteaux pour une place en demi-finale

Dakar — Les Lionceaux du Sénégal, tenants du titre, vont tenter de conserver leur trophée en affrontant les Éléphanteaux de la Côte d'Ivoire, flamboyants en phase de poule, lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, qui se joue actuellement au Maroc.

Deuxième de la poule C, derrière la Tunisie, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans, qui compte deux victoires et un match nul, va faire face à celle de la Côte d'Ivoire, une des surprises de cette compétition.

Meilleure attaque du tournoi, la Côte d'Ivoire compte dans son effectif l'actuel meilleur buteur de la compétition, Alynho Haidara, auteur de 6 buts en 3 matchs.

Les Ivoiriens auront en face deux une défense sénégalaise qui n'a pas encore encaissé le moindre but.

L'entraîneur ivoirien, Bassiriki Diabaté, trouve que "jouer le tenant du titre est stimulant et très intéressant, dans la mesure où on a une opportunité d'affronter un mondialiste".

"Après son sacre [en 2023], le Sénégal a représenté l'Afrique au Mondial. Le Sénégal est, pour moi, l'une des meilleures équipes de cette compétition. Elle est assez structurée, avec de très bons joueurs. C'est pour nous, une occasion aussi d'essayer d'élever notre niveau de jeu face à une très belle équipe", a analysé le sélectionneur des Éléphanteaux.

Selon lui, son équipe a atteint l'objectif fixé par la Fédération ivoirienne de football (FIF), en se qualifiant au Mondial, qui aura lieu du 3 au 27 novembre 2025, au Qatar.

"Pour nous, l'objectif majeur, c'était surtout ça. L'objectif atteint, tout ce qui arrive aujourd'hui est du bonus. Et jouer le tenant du titre est, pour moi, le plus gros bonus. C'est une très belle équipe que nous avons vu évoluer. Pour nous, l'opportunité même de jouer le tenant du titre vaut son pesant d'or. Au-delà de tout enjeu, au-delà de tout objectif, ce match seul nous suffit", a déclaré M. Diabaté.

Pour sa part, l'entraîneur des Lionceaux, Pape Ibrahima Faye (PIF), a indiqué que cela reste un match de football, quel que soit le niveau.

"Je respecte ce sport. Je respecte chaque rencontre. Peu importe le nom de l'adversaire. C'est avant tout une activité sportive", a dit le technicien sénégalais.

Concernant l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui avait éliminé, en quarts de finale, celle du Sénégal en seniors lors de la CAN 2024, PIF affirme qu'il a déjà oublié cette histoire.

"Non, je ne dors pas sur l'histoire. Ce n'est pas le même contexte, ni les mêmes jours, ni les mêmes enjeux. Pour nous, ça peut évoquer un fait marquant mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. On affronte la Côte d'Ivoire, mais on aurait aussi bien pu jouer contre la Zambie ou un autre pays. On est là pour affronter tout le monde, sans aucune fixation sur une nation en particulier. Cela ne change rien pour nous. D'ailleurs, cette histoire de match des seniors, on l'a déjà oubliée. Nous sommes ici pour jouer la CAN U17", a précisé Pape Ibrahima Faye.