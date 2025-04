Sénégal: Pôle-Est - Le ministre Mountaga Diao passe en revue les contraintes des secteurs du tourisme et de l'artisanat

Tambacounda — Le ministre du Tourisme et l'Artisanat, Mountaga Diao, a fait, jeudi, à Tambacounda, une cartographie des contraintes des secteurs du tourisme et l'artisanat du Pôle-Est regroupant les régions de Tambacounda et de Kédougou, a constaté l'APS.

"Le pôle Sénégal Oriental regorge de potentialités touristiques encore sous exploitées, les paysages du pays Bassari, les traditions vivantes des communautés peulhs, sans oublier le Parc national de Niokolo-Koba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO", a-t-il déclaré lors d'un Comité régional de développement (CRD) consacré aux secteurs du tourisme et de l'artisanat.

Ce CRD spécial du Pôle-Est s'est tenu dans les locaux du Conseil départemental de Tambacounda en présence des autorités administratives et locales de la région et des professionnels du tourisme et de l'artisanat des régions de Tambacounda et de Kédougou.

Selon le ministre, le secteur touristique du pôle Sénégal oriental est confronté à plusieurs contraintes qui freinent son développement. "Celles-ci sont liées à l'accès difficile aux sites touristiques stratégiques, à l'insuffisance d'infrastructures touristiques, à l'exploitation insuffisante des sites naturels et culturels", a-t-il indiqué.

Mountaga Diao a pointé du doigt le déficit de renforcement des compétences des acteurs du tourisme et de l'artisanat, l'insuffisance de promotion et de communication des potentialités, les problèmes d'eau potable dans certains zones touristiques.

"Il y a aussi parmi les contraintes, les problèmes d'accès aux financements, le faible accès des entreprises artisanales aux marchés publics et le faible niveau de formalisation des entreprises artisanales", a-t-il dit.

Le ministre a insisté aussi sur la nécessité de renforcer la synergie entre les deux secteurs de son département dans le Sénégal oriental, soulignant que le tourisme au Sénégal ne peut se développer sans une forte valorisation de l'artisanat local.

"L'artisanat est l'âme de notre culture, la mémoire de notre tradition et le miroir de notre identité. Chaque région du Sénégal possède un héritage artisanal unique. Du Fouta au Sine-Saloum, de la Casamance au Sénégal oriental, nos artisans forgent des objets qui racontent notre belle histoire", a-t-il affirmé.

"Le développement du tourisme et l'artisanat dans le Sénégal oriental ne pourra se faire sans vous les acteurs. C'est ensemble que nous réussirons à lever les obstacles, aussi bien les acteurs de l'artisanat que de la chaîne de valeur touristique. Notre volonté est de valoriser votre savoir-faire, structurer les filières faciles d'accès au marché et renforcer la formalisation", a-t-il dit aux acteurs.

Le ministre a par ailleurs sensibilisé les acteurs de l'artisanat et du tourisme sur les opportunités des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

"Cet événement va rassembler des milliers de jeunes athlètes, des touristes, des visiteurs et d'officiels provenant d'horizons divers. Cette importante rencontre permettra de mettre en valeur notre patrimoine historique, culturel et touristique, de mettre en exergue des potentialités de tous les pôles touristiques notamment du Sénégal oriental qui se distingue par son offre écotouristique", a-t-il indiqué.