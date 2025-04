Germain Kambinga insiste sur la cohésion nationale en RDC. Il plaide pour une unité renforcée et l'éveil patriotique en ce moment marqué par l'occupation d'une partie du territoire congolais. Face à l'agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/AFC, dans l'Est du pays, il encourage un élan de mobilisation autour d'un idéal de paix porté par Félix Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat. Pour cet acteur politique engagé, la RD. Congo a vocation à rester debout peu importe la nature de la menace contre sa souveraineté.

Après avoir participé, la semaine dernière, aux consultations politiques et pris connaissance des enjeux liés à une telle initiative, le Leader du Mouvement Le Centre, pour ne pas le citer, Germain Kambinga, a exprimé avec conviction son engagement à apporter son savoir à la construction d'un avenir plein d'espoir en RDC. Sûr de son parcours glorieux et son expérience en matière de gouvernance publique, Germain Kambinga a affirmé vouloir accompagner le Chef de l'Etat pour relever les défis qui s'imposent. Selon lui, la formation du prochain Gouvernement doit se faire en tenant compte des critères de compétence et de rigueur.

Deux camps autour des enjeux politiques actuels

"Il y a des questions de fond qui ont été abordées mais dont la primeur est réservée au Président de la République. Mais, d'une manière générale, ce que nous pouvons dire en ayant répondu à cette invitation du Conseiller Spécial du Chef de l'Etat, qui a été mandaté par le Président de la République pour consulter la Société congolaise, c'est qu'il y a deux conceptions de l'avenir du Congo qui s'opposent. Il y a une conception souverainiste, légaliste, patriotique. Celle de ceux qui ont répondu à l'appel du Chef de l'Etat. La conception de ceux qui pensent que le Congo est une Nation qui doit être fière et débout, ceux qui pensent qu'on n'a pas à s'agenouiller devant le Rwanda, ceux qui pensent qu'on mettra toute notre intelligence au service de la libération et de la victoire définitive du Congo.

C'est ceux qui sont des patriotes et qui répondent à cette main tendue du Président de la République. Et puis, il y a une autre conception, celle des traitres. Celle de ceux qui pensent que le Congo doit être vassalisé par le Rwanda, celle de ceux qui pensent que les divergences d'ordre gestionnaire de gouvernance doivent être résolues par les armes sur le lit du sang du peuple congolais à Bukavu ou à Goma... Ceux qui pensent que notre parcours démocratique n'a pas suffisamment de valeur pour mériter le sacrifice et la patience, ceux qui pensent que Kagame doit diriger ce pays.

C'est ceux qui ne sont pas venus. Il faudrait que le peuple s'en souvienne lorsqu'il s'agira demain de voter. Il y a le camp de la patrie, il y a le camp de traitres. En cette matière, il n'y a pas d'ambiguïté", a explicité l'Ancien Ministre de l'Industrie, au sortir des consultations politiques.

Pour Germain Kambinga, l'heure n'est pas à la manipulation, ni à la distraction, l'avenir du Congo étant en jeu. Il estime que le Gouvernement à venir devra incarner l'image d'une équipe nationale.

"Nous sommes des centristes patriotes. C'est l'avenir du Congo qui est en jeu. Que l'on ne vous mente pas. Il n'y a aucune alternative à la légalité constitutionnelle. Toute démarche militaire stipendiée par le Rwanda, n'a qu'un objectif : tuer la Constitution de la République démocratique du Congo, mettre au pouvoir des pantins et asservir définitivement notre nation. Ou pire, la diviser, la balkaniser. Lorsque le Président de la République décide de sortir de l'orthodoxie démocratique qui voudrait qu'il y a une majorité qui gouverne et qu'il y ait une opposition qui s'oppose, mais décide, parce que le temps l'exige, de nous rassembler dans une espèce de fédération des intelligences, une espèce d'équipe nationale de la RDC réunissant les talents, les meilleurs, pour affronter l'adversité, l'ennemi, refuser cette main tendue, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Tout patriote de façon désintéressé doit répondre à la main tendue du Président de la République", a insisté Germain Kambinga, Leader de Le Centre, dans une attitude de sincérité et de patriotisme.