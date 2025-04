Congo-Kinshasa: A l'avant-garde de la conservation de la nature - Eve Bazaïba lance la deuxième phase de la stratégie 30-30

La République Démocratique du Congo franchit une étape décisive dans son engagement pour un avenir durable. Sous l'égide de la Ministre d'Etat, Ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi, les activités préparatoires de la deuxième phase de la stratégie 30-30 ont été officiellement lancées. Ce plan ambitieux, qui symbolise l'unité entre préservation écologique et justice sociale, est une preuve concrète du rôle moteur que la RDC joue dans la lutte mondiale contre le changement climatique.

La stratégie 30-30 a pour objectif de protéger 30% des espaces terrestres, côtiers et maritimes du pays d'ici 2030, en accord avec les engagements internationaux. Pour cette deuxième phase, la mobilisation de financements climatiques devient la clé de voûte, garantissant non seulement la conservation des écosystèmes riches et variés du pays, mais également le soutien des communautés locales et des peuples autochtones longtemps marginalisés.

Prenant la parole, le coordonnateur national du Fonds vert pour le climat a rappelé : "La RDC, en tant que pays-solution face au changement climatique, ne se contente pas de préserver. Elle agit pour améliorer les conditions de vie des populations locales". Ces mots résonnent comme un appel à l'action, renforçant la dimension humaine au coeur de cette stratégie environnementale.

Lors de l'événement, la Ministre d'Etat a salué la détermination des partenaires techniques et financiers, dont la présence témoigne d'une volonté commune de réfléchir aux mécanismes de mise en oeuvre. « Placer l'humain au centre des politiques de conservation n'est pas une option, mais une nécessité », a-t-elle déclaré, mettant l'accent sur l'importance d'inclure les voix des communautés dans chaque étape de cette initiative.

Elle a également proposé la création d'un groupe de travail technique national, qui servira à garantir la qualité des études et à aligner les actions avec la vision de développement durable propre à la RDC. Cette approche collaborative souligne la volonté de bâtir des solutions robustes, adaptées aux réalités locales.

Organisé en partenariat avec la Wildlife Conservation Society (WCS), bénéficiaire des financements du Fonds vert pour le climat, l'atelier a réuni des acteurs clés, allant des institutions gouvernementales aux ONG locales, en passant par des représentants de la société civile et des populations autochtones pygmées. Ce dialogue inclusif est une pierre angulaire dans la redéfinition des priorités environnementales de la RDC.

Dans un contexte de crise climatique mondiale, la RDC réaffirme son leadership en matière de conservation tout en plaçant l'humain au centre de ses actions. Cette initiative témoigne de sa volonté non seulement de préserver son patrimoine écologique, mais aussi de donner une voix aux communautés marginalisées, assurant ainsi un avenir plus équitable et durable.