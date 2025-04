Congo-Kinshasa: Retour de Joseph Kabila - « Le Syndrome du Prince Déchu : Quand Joseph Kabila lit l'histoire à l'envers »

Joseph Kabila, ancien président de la République Démocratique du Congo, multiplie les signaux d'un retour politique aussi ambigu que troublant. Sa récente correspondance adressée à Jeune Afrique n'est pas un simple exercice de style diplomatique, mais un acte politique lourd de sens, porteur d'un projet dont la lecture historique révèle une dangereuse révision narrative de la tragédie congolaise contemporaine. Cet article interroge la démarche, en analyse les soubassements, et alerte sur les collusions géopolitiques qu'elle sous-tend.

I. Une lettre, un symbole : l'ombre d'un retour par les ténèbres

Lorsqu'un ancien chef de l'État annonce son retour par la zone australe précisément contrôlée par des groupes armés affiliés au M23, supplétifs documentés de l'armée rwandaise, ce n'est pas anodin. C'est une déclaration de positionnement, un acte de dissidence implicite, voire une validation silencieuse des forces qui occupent une portion du territoire national.

Joseph Kabila ne rentre pas en citoyen, ni en sénateur à vie soucieux de contribuer au débat législatif. Il rentre en stratège, aspirant à reprendre pied dans une géographie politique façonnée dans le sang des Congolais. Ce retour annoncé n'est ni neutre ni innocent. Il épouse une cartographie de l'occupation, confirmant une vieille thèse exprimée en son temps par le président Félix Tshisekedi : celle des collusions structurelles entre l'ancien régime et les forces déstabilisatrices à l'Est du pays.

II. Du mutisme complice à l'alignement idéologique : la dérive d'un ancien Chef de l'État

Dans un contexte où l'attente nationale était claire condamner l'agression rwandaise et appeler à l'unité, Joseph Kabila a, à trois reprises, préféré se distinguer par une posture inquiétante de relativisation. Alors que la communauté internationale isole progressivement le régime de Paul Kagame pour son rôle déstabilisateur en RDC, l'ancien président se singularise par un silence éloquent, entrecoupé de prises de position qui ressemblent à des béquilles diplomatiques offertes à Kigali.

Peut-on encore parler d'omission ? Non. Il s'agit d'un positionnement assumé. Ce choix s'ancre dans une matrice politique et militaire vieille de deux décennies, et qui trouve son expression actuelle dans les alliances troubles entre l'entourage kabiliste, les résidus de l'ex-FAR/Interahamwe, et les milices pro-rwandaises, que dis je ? Pro Kagame.

III. La sénatoriale silencieuse : quand l'institution s'efface au profit de l'activisme

La loi sur le statut d'anciens chefs de l'état a fait de Joseph Kabila un sénateur à vie. Un honneur républicain. Une reconnaissance de la stabilité institutionnelle congolaise. Mais que fait-il de ce statut ? Rien. Il déserte l'enceinte du débat législatif, dédaigne la parole républicaine, et opte pour une stratégie de subversion feutrée.

À défaut d'agir comme un homme d'État, il parle comme un chef de faction. Il mobilise l'Afrique australe -- non pour soutenir la paix ou appuyer les institutions de son pays -- mais pour obtenir le retrait de forces multinationales qui protègent les civils congolais contre ceux-là mêmes qui occupent Bunagana, Rutshuru, Kanyabayonga, Goma, et Bukavu. En tuant, egorgeant, volant, et en enlevant les femmes de leurs foyers.

IV. Une fausse marche vers la "libération" : confusion entre héritage et héritier

En rêvant de répéter la marche de libération entreprise par son père, Kabila lit l'histoire à l'envers. Mzee Laurent-Désiré Kabila avançait contre des forces d'occupation ; Joseph Kabila, lui, revient avec elles. Il ne libère pas : il accompagne. Il ne rétablit pas : il désorganise.

Et le peuple dans tout cela ? Absent de son discours. Ignoré de ses calculs. Instrumentalisé dans sa stratégie. Un vrai retour patriotique aurait été précédé d'un appel clair à ses sociétaires à participer aux élections de 2018. Ce n'est pas le cas. Il n'est motivé que par le vide stratégique laissé par sa propre inaction.

V. Des complicités devenues visibles : Nangaa, M23, Kabila, même cartographie du chaos

Les convergences entre l'équipe de Corneille Nangaa, les mouvements terroristes à l'Est, et l'aile dure du kabilisme ne sont plus une rumeur. Elles sont visibles, mesurables, documentées. Ce n'est pas un hasard si, au coeur des offensives diplomatiques de ces derniers mois, c'est l'Afrique australe qui devient l'espace de repli stratégique de cette nébuleuse.

Ce projet n'a rien de républicain. Il est sécessionniste dans l'âme, subversif dans le fond, et dangereux dans la forme. Le Congo ne peut se permettre une relecture de l'histoire par ceux qui, de l'intérieur, justifient l'agression extérieure.

Le peuple congolais n'est pas amnésique. Il connaît les sacrifices consentis pour maintenir l'unité du territoire et l'intégrité de ses institutions. L'histoire n'est pas un théâtre de retour en grâce pour anciens dirigeants nostalgiques de leur propre autorité.

Le Congo de demain ne se construira pas sur les ruines de Bunagana, mais sur les fondations d'un patriotisme lucide, collectif et irréversible.