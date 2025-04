Dr Aïssatou Mbodj, déléguée générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes s'est félicitée des engagements forts issus des travaux de l'atelier technique d'échanges et d'harmonisation sur le reporting, le suivi et la gestion des données de financement entre la DER/FJ et les IFP, dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce jeudi 10 avril 2025. Ces engagements pris à la suite d'une convergence de vues sur les enjeux prioritaires, sont entre autres la fiabilité, la traçabilité et l'accessibilité données, et surtout l'interconnexion des systèmes d'information, qui est une condition indispensable pour gagner en réactivité, en transparence et en efficacité.

« Ces engagements sont porteurs d'espoirs, car ils traduisent une volonté partagée de renforcer nos mécanismes de collaboration, dans l'intérêt ultime des femmes et des jeunes entrepreneurs que nous avons la responsabilité d'accompagner », a déclaré Dr Aïssatou Mbodj, déléguée générale l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/ FJ).

Ces derniers (engagements NDLR) ajoute-t-elle « traduisent également une ambition commune d'ouvrir une nouvelle phase de notre partenariat, fondé sur la performance, la transparence et l'innovation. »

Cependant, n"étant pas une fin en soi selon la déléguée générale, cet atelier « marque plutôt le début d'une nouvelle phase, celle d'un partenariat encore plus dynamique, plus structuré et plus tourné vers l'impact », a souligné Dr Aïssatou Mbodj, qui promet à son tour de veiller au suivi strict de ces engagements. « Nous veillerons à assurer un suivi rigoureux des engagements formulés, et à inscrire notre collaboration dans une dynamique d'amélioration continue, fidèle aux principes qui nous animent », a-t-elle assuré.

Elle a par ailleurs, « saluer le travail remarquable des équipes techniques et opérationnelles, tant du côté de la DER/FJ que leurs partenaires, dont leur expertise et leur engagement ont été déterminants pour la réussite de ce conclave.