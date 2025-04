Cote d'Ivoire: Concert - Tiken Jah Fakoly annoncé le 12 avril au Palais de la culture

La star du reggae mondial, Tiken Jah Fakoly, sera en concert live au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, samedi 12 avril 2025.

Accompagné par le comité d'organisation piloté par Angelo Kabila, l'artiste aux vingt-cinq ans de carrière, a annoncé officiellement cette fête au cours d'une conférence de presse dans un hôtel au Plateau, le mardi 8 avril 2025.

« Après le succès du concert de Soum Bill, nous nous engageons à organiser celui de Tiken Jah, pour célébrer cette icône de la musique ivoirienne. Tiken n'est plus à présenter, c'est un artiste international qui mérite beaucoup plus. Et ce concert vient pour revaloriser l'artiste. Nous allons dire une célébration de l'enfant du pays », a déclaré Angelo Kabila de Yes Company, structure organisatrice de l'évènement, en collaboration avec d'autres sociétés de l'évènementiel.

« On dit que nul n'est prophète chez soi, mais sérieusement, j'ai été surpris et ému par l'accueil chaleureux dans mon pays. Je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont fait honneur », a, pour sa part, déclaré Doumbia Moussa alias Tiken Jah qui est rentré en Côte d'Ivoire il y a peu de jours après une multitude de concerts donnés à l'étranger. L'artiste promet à ses fans un show inédit.

Selon lui, ce spectacle marquera plus d'un. Car, dit-il, ce sera un moment de partage de conviction et d'engagement à la cause du peuple. « Sur mon récent album, c'est 70 concerts qui ont déjà été effectués, c'est-à-dire quatre à cinq shows par semaine. Il nous reste 30 concerts qui se feront à l'international. Et ce show à Abidjan sera fantastique et inoubliable », assure l'artiste.

Pour le comité d'organisation, le choix du palais de la culture n'est pas fortuit. « Nous avons choisi l'esplanade du palais de la culture (10 000 places) au détriment du parc des expositions, car c'est plus accessible à tous. Treichville est un endroit plus approprié », a tenu à expliquer Angelo Kabila.

Après de nombreux concerts à l'international, le show au bord de la lagune Ébrié est un événement incontournable pour tous les fans du pur reggae. Ce show sera un spectacle inédit dans une ambiance chaleureuse. Le concert, à en croire l'artiste, sera 2 heures de show pour une ambiance de feu !