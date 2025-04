Ile Maurice: Veemal Gungadin à la tête de Mauritius Telecom

Après plusieurs mois sans Chief Executive Officer (CEO), Mauritius Telecom a annoncé la nomination de Veemal Gungadin à ce poste. Cette décision, validée par le Board of Directors de la compagnie, marque un tournant important pour l'entreprise, avec une prise de fonction officielle prévue pour le lundi 14 avril.

De retour à Maurice après 25 ans passés à l'étranger, Veemal Gungadin apporte une expérience internationale de plus de deux décennies dans les secteurs des télécommunications et des technologies. Expert en intelligence artificielle et en transformation numérique, il possède une solide maîtrise des modèles économiques du secteur télécom et de l'impact de la digitalisation sur les services.

Ancien CEO de Gevme, une entreprise technologique basée à Singapour, Veemal Gungadin a supervisé l'implantation de solutions d'intelligence artificielle telles que Snapsight. com et Spark, déployées à travers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Il a également établi des partenariats stratégiques avec des géants comme Singtel, tout en dirigeant des projets d'infrastructure numérique pour le gouvernement singapourien.

Diplômé de la National University of Singapore, Veemal Gungadin est également un ancien élève du collège du Saint-Esprit, où il s'est distingué en prenant la huitième place nationale aux examens du Higher School Certificate en 1999.

Dans ses nouvelles fonctions, Gungadin ambitionne de propulser Maurice dans une nouvelle ère numérique, en faisant du pays un pôle technologique régional.