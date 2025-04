Ile Maurice: Une agression mortelle sur fond de drogue

L'enquête sur la disparition d'Irfaan Supur, 31 ans, habitant de La Tour-Koenig, a pris un tournant majeur mardi avec l'arrestation de quatre suspects par la Major Crime Investigation Team. Une affaire de drogue serait à l'origine de cette agression mortelle. Les suspects - Jean Yannick Paul, 27 ans, Yatish Gunnoo, 24 ans, Jean Louis Jason Randamy, 30 ans, et Jordan Emilio Manan, 23 ans - ont été traduits en cour le 9 avril sous une accusation provisoire de meurtre. Ils sont passés aux aveux et ont indiqué l'endroit où le corps aurait été abandonné.

Disparu depuis le 21 mars, Irfaan Supur était activement recherché depuis le 7 avril, après le signalement de son père. Ce jour-là, les policiers de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Sud ont arrêté Ludovic Carver, 35 ans, qui a affirmé avoir vu Irfaan se faire agresser à Pointe-aux-Sables, le 23 mars. Le corps aurait ensuite été transporté dans un champ de canne à Albion.

Une opération incluant la Special Support Unit et l'usage d'un drone a permis de découvrir un fragment d'os. Des prélèvements d'ADN ont été effectués notamment sur des bouteilles de bière, un bandage et des traces de sang. Ludovic Carver a également rapporté avoir été agressé ce même jour, chez lui, par plusieurs individus. Blessé, il a été hospitalisé. Il a été traduit en cour, mardi, sous une accusation provisoire de «conspiracy to commit murder».

Irfaan Supur, séparé de son épouse et père d'une fille de dix ans, travaillait avec son père et devait signer trois fois par semaine au poste de police. L'enquête est menée par le chef inspecteur Jugoo, et les inspecteurs Ramjheetun et Dewoo, sous la supervision du surintendant Seeburruth.