Egypte: L'égyptien Rabbit s'étend à l'Arabie saoudite pour conquérir un marché de l'alimentation de 60 milliards de dollars

TLDR

La start-up égyptienne Rabbit, spécialisée dans le commerce rapide (q-commerce), a étendu ses services au marché saoudien en établissant un siège régional à Riyad.

Rabbit est une société de commerce électronique hyperlocale axée sur la technologie qui livre des produits d'épicerie et d'autres produits en 20 minutes à peine grâce à son réseau de magasins obscurs.

La startup a été soutenue par des investisseurs régionaux, dont Lorax Capital Partners, Global Ventures, Raed Ventures et Beltone Venture Capital, ainsi que par les investisseurs existants.

La startup égyptienne de commerce électronique Rabbit a lancé ses activités en Arabie saoudite, se fixant pour objectif de livrer 20 millions d'articles dans les grandes villes d'ici 2026. La société a établi son siège régional à Riyad et est déjà opérationnelle grâce à un réseau de magasins obscurs dans les quartiers clés.

L'arrivée de Rabbit fait suite à l'obtention d'une licence commerciale du ministère saoudien de l'investissement en 2022. Sa stratégie hyperlocale est conçue pour s'aligner sur les objectifs de Vision 2030, notamment le développement des PME, la transformation numérique et les investissements étrangers.

Le marché saoudien de l'épicerie, d'une valeur de 60 milliards de dollars, a un taux de pénétration en ligne de seulement 1,3 %, contre 5,3 % aux Émirats arabes unis. Rabbit vise à s'approprier une part du marché potentiel de plus de 2 milliards de dollars si le taux de pénétration atteint 4 %. L'entreprise a livré plus de 40 millions d'articles en Égypte et a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 8,5 fois en deux ans. Rabbit est soutenue par des investisseurs tels que Lorax Capital, Global Ventures et Raed Ventures.

Points clés à retenir

L'expansion de Rabbit en Arabie saoudite marque une avancée stratégique sur un marché de l'épicerie en ligne vaste mais sous-pénétré. Bien que l'adoption de l'épicerie en ligne dans le Royaume reste faible, son infrastructure numérique croissante, sa base de consommateurs et les réformes de la Vision 2030 offrent un fort potentiel pour les modèles de commerce électronique évolutifs.

Le modèle de livraison en 20 minutes de Rabbit, basé sur la technologie et reposant sur des magasins obscurs et des systèmes d'inventaire alimentés par l'IA, offre rapidité et fiabilité - des facteurs clés de différenciation dans l'espace du commerce rapide. Contrairement à d'autres acteurs qui s'appuient fortement sur les rabais, Rabbit met l'accent sur l'efficacité opérationnelle et l'intégration des fournisseurs locaux afin de générer des économies unitaires durables.

Les antécédents de l'entreprise en Égypte et le soutien d'investisseurs régionaux de premier plan la placent en bonne position pour prendre de l'ampleur à l'échelle régionale. Avec plus de 60 % de fournisseurs locaux, Rabbit s'aligne également sur les objectifs du gouvernement visant à stimuler la participation des PME et la création d'emplois locaux.

Alors que les consommateurs saoudiens exigent des options de vente au détail plus rapides et numériques, Rabbit parie que son approche hyperlocale peut transformer les habitudes d'achat quotidiennes sur l'un des marchés de vente au détail les plus prometteurs du Moyen-Orient.