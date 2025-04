Egypte: La fintech égyptienne ADVA rachetée par Maseera, basée à Abu Dhabi

TLDR

Maseera Holding for Financial Investments a acquis la plateforme égyptienne "buy now, pay later" (BNPL) ADVA.

Fondée en 2020, ADVA propose des crédits à la consommation à court terme pour les achats à tempérament.

L'entreprise servira désormais de centre de technologie et d'analyse de données de Maseera pour la région.

Maseera Holding for Financial Investments, une société de portefeuille de l'International Holding Company (IHC) d'Abu Dhabi, a acquis la plateforme égyptienne Buy Now, Pay Later (BNPL) ADVA afin d'accélérer sa stratégie d'inclusion financière en Afrique du Nord.

Fondée en 2020, ADVA propose des crédits à la consommation à court terme pour les achats à tempérament. La société servira désormais de centre technologique et d'analyse de données pour Maseera dans la région. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Dans le cadre de sa prochaine phase, ADVA a demandé la première licence de crédit à la consommation numérique d'Égypte. Cette licence lui permettrait d'offrir un service d'accueil numérique complet, y compris l'e-KYC et les signatures électroniques, conformément aux nouvelles réformes réglementaires.

Le PDG de Maseera, Amro Abouesh, a déclaré que la société utilisera les données et l'IA pour élargir l'accès au crédit pour les segments égyptiens à revenus moyens et faibles. L'acquisition s'aligne sur l'objectif de Maseera d'élargir les services financiers grâce à des plateformes de souscription et numériques pilotées par l'IA.

Points clés à retenir

L'acquisition d'ADVA par Maseera souligne l'intérêt croissant des pays du Golfe pour le secteur de la fintech en Afrique du Nord. Soutenue par 2PointZero, la branche fintech de l'IHC, Maseera utilise les acquisitions pour construire une empreinte régionale dans le domaine du crédit à la consommation. L'Égypte, avec son importante population non bancarisée et ses réglementations en matière de fintech en expansion, offre une valeur stratégique.

L'offre d'ADVA pour obtenir une licence de crédit à la consommation numérique pourrait lui permettre de se positionner en tant que premier acteur dans un espace nouvellement réglementé. Cette démarche reflète également une tendance plus large qui consiste à utiliser l'IA et l'analyse de données pour souscrire des crédits sur les marchés mal desservis, en réduisant la dépendance à l'égard des méthodes de notation traditionnelles.

Avec le capital de Maseera et la plateforme d'ADVA, l'entité combinée pourrait devenir un acteur clé sur le marché égyptien du crédit à la consommation en pleine évolution. L'accord souligne le fait que l'expansion de la fintech basée sur la région MENA est de plus en plus pan-régionale, les entreprises se tournant vers l'Afrique du Nord pour l'échelle, le talent et l'ouverture réglementaire à l'innovation financière numérique.