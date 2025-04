Kenya: Purple Elephant complète son tour de table de 5 millions de dollars avec le soutien d'un family office

TLDR

Purple Elephant Ventures (PEV), un studio de capital-risque spécialisé dans le tourisme et basé à Nairobi, a obtenu un financement de démarrage supplémentaire de 500 000 dollars de la part d'Alphatron, un bureau familial néerlandais, ce qui porte le montant total de son tour de table à 5 millions de dollars.

Fondé par Ben Peterson, Jan Van der de Willebois et Mikul Shah, PEV se concentre sur le lancement de startups technologiques visant à transformer le secteur du tourisme en Afrique par le biais de la durabilité et de la résilience climatique. L'entreprise vise la création de trois à quatre entreprises par an et fonctionne avec un modèle d'autofinancement pour maintenir l'alignement avec sa mission à long terme.

Ce nouveau financement vient s'ajouter à ceux de Clear Creek Investment B.V., de Klister Corp, de Fede Pirzo-Biroli, fondateur de Playfair Capital, d'Anthony Rock et de Ian McCaig, ancien PDG de Lastminute.com. PEV avait déjà obtenu un financement de pré-amorçage d'un million de dollars en 2022 et un financement d'amorçage de 4,5 millions de dollars en janvier 2025. PEV a lancé cinq startups à ce jour, dont Nomad Africa, Kijani Supplies, Zafari, PowerTrip et JOIN Africa, toutes conçues pour combler les lacunes opérationnelles et de durabilité dans l'écosystème de l'hôtellerie et de la restauration en Afrique.

Points clés à retenir

L'investissement supplémentaire de 500 000 dollars d'Alphatron reflète l'intérêt croissant pour les modèles d'entreprise alignés sur le climat qui fusionnent la durabilité et les rendements commerciaux. La thèse de Purple Elephant Ventures, qui consiste à créer des startups évolutives et à la pointe de la technologie dans le secteur du tourisme, aborde à la fois la vulnérabilité de l'économie du voyage en Afrique face au changement climatique et l'opportunité d'une croissance régénératrice.

Contrairement aux investissements touristiques traditionnels axés sur les infrastructures, PEV met l'accent sur l'efficacité opérationnelle, les chaînes d'approvisionnement propres et les produits de voyage durables. Son modèle, qui consiste à garder le contrôle et à financer en interne les entreprises, garantit l'alignement sur sa mission climatique tout en attirant des capitaux à long terme.

La capacité du studio à lever des fonds auprès d'un ensemble d'investisseurs institutionnels et privés est également un signe de confiance dans la catégorie des technologies du tourisme, qui reste peu explorée dans les écosystèmes de startups africains. Avec le rebond des voyages après la pandémie et l'intérêt mondial croissant pour le tourisme durable, PEV se positionne comme l'un des principaux créateurs d'entreprises dans ce secteur. Son modèle pourrait ouvrir la voie à d'autres studios thématiques s'attaquant à des défis climatiques spécifiques au secteur.