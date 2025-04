Addis-Abeba — Le ministère des Transports et de la Logistique a annoncé ses efforts continus pour moderniser la prestation de services de transport et de logistique grâce au développement des technologies numériques, et prévoit de nouvelles améliorations.

Le ministère des Transports et de la Logistique, en collaboration avec l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, a développé le Système intégré de gestion du transport de marchandises (IFTMS). Lors du lancement de l'IFTMS, le ministre des Transports et de la Logistique, Alemu Sime, a évoqué les réformes en cours visant à accélérer et à améliorer la prestation de services dans le secteur.

Le ministre a souligné que le système nouvellement mis en oeuvre contribuera à moderniser et à rationaliser les services de transport de marchandises et a mentionné les prochaines mises en oeuvre des technologies numériques dans le cadre de la numérisation plus large du secteur.

Worku Gachena, a pour sa part indiqué que l'institut poursuivra le développement de technologies innovantes pour améliorer la prestation de services et relever les défis existants. Il a exprimé l'engagement de l'institut à développer les capacités d'intelligence artificielle pour améliorer la compétitivité de l'Éthiopie en Afrique.