Cap-Vert: À l'Atlantic Music Expo 2025, le Haïtien Vox Sambou laisse éclater son énergie

Praia, la capitale du Cap-Vert, est baignée cette semaine par les musiques du monde entier, avec deux événements majeurs qui s'enchainent : le Kriol Jazz Festival ce week-end, et depuis le 7 avril 2025 l'Atlantic Music Expo. C'est la 11e édition de ce marché de la musique, un carrefour dans lequel des artistes locaux et d'ailleurs rencontrent des producteurs venus du monde entier. Tous les concerts sont gratuits et RFI y a rencontré Vox Sambou, chanteur et véritable boule d'énergie originaire d'Haïti.

Rire, sourire et partager : Vox Sambou - Robintz Paul à l'état-civil - c'est de l'énergie pure, un optimisme infini. Et un amour pour la musique né grâce à une K7 de reggae. « J'écoutais ça parce que je jouais au football, explique-t-il. J'étais super jeune et il y avait Rastaman [un album de Bob Marley And The Wailers, NDLR] qui passait sur la radio. Les piles s'usaient. Et ça allait doucement ! [Il chante et rit] Je pense que c'est ça qui a déclenché mon amour pour la musique ».

Vox Sambou est en perpétuelle réflexion, notamment sur les tragédies qui touchent son pays, Haïti. Et pour continuer à avancer, il a son remède : « L'humour, je pense que c'est naturel en nous. On peut être en train de pleurer et de rire en même temps. On fait des blagues parce que c'est ce qui, je pense, nous garde en vie. »

Musicien puissant et attachant, que l'on a envie d'écouter sans fin, Vox Sambou défend l'identité de son pays chéri, le regard toujours tourné vers l'Afrique. « On est africains. Tu peux certes ne pas l'accepter. Mais, moi, j'essaie toujours de comprendre pourquoi Haïti est dans cette situation-là. Tous les Haïtiens que je connais veulent vivre en paix », conclut-il.