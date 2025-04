Les espoirs du football africain, engagés dans l'édition 2025 du Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF, bénéficieront d'un encadrement d'exception, assuré par quelques-unes des plus grandes légendes du continent. Parmi elles : Abedi Pelé, Asamoah Gyan et Amanda Dlamini, symboles d'excellence et modèles pour la jeunesse sportive.

La troisième édition de cette prestigieuse compétition, qui constitue désormais l'un des piliers de la stratégie de développement de la CAF en matière de football de jeunes, connaîtra son épilogue lors de la phase finale continentale prévue du 23 au 26 avril 2025 à Accra, au Ghana.

Les six équipes issues des qualifications zonales, accompagnées du pays hôte, s'y disputeront le titre de champion scolaire d'Afrique. Dans le prolongement de sa vision stratégique, la Confédération Africaine de Football a convié sept légendes du football africain à se joindre à cette édition afin de transmettre leur expertise, inspirer les jeunes générations et renforcer le lien entre excellence sportive et formation éducative.

Parmi les personnalités conviées figurent :

Clémentine Touré (Côte d'Ivoire)

Robert Kidiaba (République Démocratique du Congo)

Abedi Pelé, Asamoah Gyan et Adjoa Bayor (Ghana)

Amanda Dlamini (Afrique du Sud)

Karim Haggui (Tunisie)

Ces figures emblématiques du football continental participeront à divers volets du programme pédagogique : ateliers de renforcement des capacités, cliniques techniques, séances d'entraînement et accompagnement des jeunes avant et après les rencontres. L'ensemble de ces activités visent à consolider les valeurs du sport, la discipline, l'engagement collectif et le respect du fair-play chez les participants, tous âgés de moins de 15 ans.

Notons que Gyan, Dlamini et Kidiaba réitèrent leur engagement en prenant part une nouvelle fois à cette phase continentale, après avoir déjà contribué aux éditions 2022 et 2024.

Dans une déclaration empreinte d'enthousiasme, Asamoah Gyan, légende du football ghanéen, a salué l'initiative de la CAF : « Le Championnat Scolaire Africain de la CAF constitue sans conteste l'une des initiatives les plus significatives en matière de développement du football sur le continent. Grâce aux efforts de la CAF, le football africain a connu une ascension remarquable ces dernières années.

Je me réjouis de constater que cette dynamique est appuyée par des fondements solides, tels que ce tournoi, qui non seulement sert de tremplin aux jeunes talents, mais représente également un espace unique de compétition internationale encadrée par l'éducation. »

L'ensemble des sept légendes africaines participera au tirage au sort du tournoi, programmé pour le lundi 21 avril 2025 à Accra. À cette occasion, les équipes participantes seront réparties en groupes de deux, tant dans la catégorie masculine que féminine des moins de 15 ans.

En plaçant l'humain, la formation et l'inspiration au coeur de ce championnat, la CAF confirme son ambition d'ériger une nouvelle génération de footballeurs africains, non seulement talentueux mais également conscients de leur rôle éducatif, éthique et social.

Pour davantage d'informations sur le Championnat d'Afrique de Football Scolaire de la CAF : www.cafonline.com