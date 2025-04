Afrique: Les Africains sont invités à accélérer la mise en oeuvre des Objectifs de Malabo

Addis-Abeba, le — Les objectifs de Malabo ne seront probablement pas atteints d'ici 2025 en raison de défis structurels, de chocs climatiques et de sous-investissements, a souligné Estherine Lisinge-Fotabong, directrice de la mise en oeuvre et de la coordination des programmes à l'Agence de planification et de coordination du NEPAD (Agence du NEPAD).

Estherine a fait la remarque lors du Dialogue des secrétaires permanents à l'agriculture du PDDAA, qui se tient actuellement à Lusaka, en Zambie.

La déclaration de Malabo fixe des objectifs ambitieux, tels que l'éradication de la faim et la réduction de la pauvreté de 50 % en Afrique d'ici 2025, l'augmentation des échanges commerciaux sur le continent et le renforcement de la résilience face au changement climatique.

Les participants sont engagés dans des discussions visant à combler les lacunes de mise en oeuvre de l'Agenda de Malabo et à harmoniser les efforts en faveur de systèmes alimentaires plus inclusifs et durables sur le continent.

Lors de la réunion, elle a livré de riches réflexions sur le parcours de transformation agricole de l'Afrique grâce au PDDAA et sur la voie à suivre dans le cadre de l'Agenda de Kampala.

Elle a reconnu les progrès réalisés en deux décennies - de l'augmentation de la productivité et des échanges commerciaux à une volonté politique plus affirmée - mais a souligné que les objectifs de Malabo ne seront probablement pas atteints d'ici 2025 en raison des défis structurels, des chocs climatiques et du sous-investissement.

Estherine a mis en avant les principaux enseignements : la nécessité d'une forte appropriation par les pays, d'un engagement intégré du secteur privé, d'une meilleure coordination entre les ministères et d'un passage de la planification à la mise en oeuvre concrète.

Elle a souligné le rôle essentiel des secrétaires permanents pour mener cette transformation en alignant les plans nationaux, en pilotant les réformes et en veillant à ce que l'agriculture soit intégrée à une approche plus large des systèmes alimentaires.