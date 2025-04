Kenya: Les banques kenyanes augmentent leurs avoirs en dette publique alors que les prêts au secteur privé ralentissent

TLDR

Les banques kényanes ont augmenté leurs investissements dans les titres d'État tout en resserrant les prêts au secteur privé, alors même que les rendements de la dette intérieure ont baissé.

Malgré la baisse des rendements, la demande de dette à court terme reste élevée, les récentes adjudications ayant été sursouscrites à plus de 200 %.

L'unité kenyane d'Equity Group a augmenté ses avoirs en titres d'État de 21 % tout en réduisant ses prêts nets à la clientèle de près de 6 %.

Les banques kenyanes ont augmenté leurs investissements dans les titres d'État tout en resserrant les prêts au secteur privé, même si les rendements de la dette intérieure ont diminué. Le rendement des bons du Trésor à 91 jours est tombé à 8,79 % lors de la vente aux enchères du 27 mars, contre 15,7 % en septembre. Le rendement des bons à 364 jours est désormais de 10,4 %, contre 16,8 % il y a un an.

Malgré la baisse des rendements, la demande de dette à court terme reste élevée, les récentes ventes aux enchères ayant été sursouscrites de plus de 200 %, selon le directeur financier de l'Absa Bank Kenya, Yusuf Omari. Toutefois, M. Omari s'attend à ce que les banques se tournent progressivement vers les prêts à mesure que les rendements se normalisent et que la demande des consommateurs se rétablit.

L'unité kenyane d'Equity Group a augmenté ses avoirs en titres d'État de 21 % tout en réduisant les prêts nets aux clients de près de 6 %. Standard Chartered Bank Kenya a augmenté son exposition aux titres de 46 % en glissement annuel et a réduit les prêts à la clientèle de 7 %. La part globale des banques dans les titres d'État nationaux s'est maintenue autour de 45 % depuis la mi-2023, selon les données de la banque centrale.

Points clés à retenir

Les banques kenyanes s'appuient sur la dette publique à faible risque dans un contexte de ralentissement de la demande de prêts et d'incertitude macroéconomique croissante. La baisse des rendements n'a pas découragé les investissements en bons du Trésor, motivés par des besoins de liquidités et un appétit limité pour le crédit à court terme. Les impôts élevés et l'inflation continuent de peser sur les budgets des ménages, ce qui affaiblit le marché des prêts aux particuliers.

Bien que les prêts aux entreprises puissent offrir un modeste potentiel de croissance, les analystes suggèrent que les banques maintiendront une position prudente jusqu'à ce que les fondamentaux économiques s'améliorent. Le retour d'Equity Group et de Standard Chartered vers le papier souverain - malgré la baisse des rendements - met en évidence la préférence pour un rendement prévisible plutôt que pour le risque de crédit de détail.

La "banque paresseuse", terme utilisé pour décrire l'allocation de capital peu encline au risque, semble prévaloir en 2025. Néanmoins, avec la baisse des taux d'intérêt et le lent relâchement de la pression des consommateurs, les banques pourraient commencer à réorienter leurs fonds vers les prêts au secteur privé plus tard dans l'année. Pour l'instant, cependant, les titres d'État restent le tampon privilégié pour faire face à la faiblesse de la demande et préserver la santé des bilans dans un environnement économique de plus en plus tendu.