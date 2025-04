Afrique: Diageo vend sa participation dans la brasserie des Seychelles pour 80 millions de dollars dans le cadre de sa retraite africaine

TLDR

Diageo Plc cède sa participation de 54,4 % dans Seychelles Breweries Ltd. à Phoenix Beverages Ltd., société basée à Maurice, pour un montant d'environ 80 millions de dollars.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie "asset-light" de Diageo, qui vise à réduire la volatilité et à optimiser les rendements sur le continent.

Cette opération fait suite à la vente par Diageo de ses participations dans Guinness Ghana au groupe Castel et dans Guinness Nigeria à la société Tolaram, basée à Singapour.

Diageo Plc cède sa participation de 54,4 % dans Seychelles Breweries Ltd. à Phoenix Beverages Ltd., société basée à Maurice, pour environ 80 millions de dollars, marquant ainsi sa troisième sortie africaine majeure en moins d'un an. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie "asset-light" de Diageo, qui vise à réduire la volatilité et à optimiser les rendements sur le continent.

PhoenixBev, le plus grand brasseur de l'île Maurice, étend sa présence sur les marchés de l'océan Indien dans le cadre d'une stratégie de croissance régionale plus large. La société brasse déjà localement des marques de Diageo telles que Guinness et Smirnoff Ice. Selon Axys Stockbroking, l'accord avec les Seychelles devrait générer un chiffre d'affaires de 1,7 milliard de roupies (37,1 millions de dollars) et un bénéfice net de 231,8 millions de roupies.

Cette transaction fait suite à la vente par Diageo de ses participations dans Guinness Ghana au groupe Castel et dans Guinness Nigeria à la société Tolaram, basée à Singapour. Parmi les autres cessions, citons Guinness Cameroon et Meta Abo Brewery en Éthiopie. Seychelles Breweries restera cotée à la bourse des Seychelles. L'opération devrait être finalisée en juin.

Points clés à retenir

Le retrait de Diageo de Seychelles Breweries est le dernier d'une série de désinvestissements en Afrique, le géant mondial des boissons s'orientant vers un modèle à faible actif. L'entreprise réduit sa participation directe dans les marchés africains et se concentre plutôt sur les partenariats et les accords de licence afin de limiter l'exposition à la volatilité des marchés locaux.

L'acquisition de PhoenixBev s'inscrit dans la stratégie d'expansion de sa société mère IBL Group en Afrique et renforce sa position dans les économies de l'océan Indien. Cette opération renforce l'envergure et la rentabilité de PhoenixBev tout en approfondissant ses relations avec Diageo. Alors que l'empreinte africaine de Diageo se consolide autour de East African Breweries Plc et de certains accords de licence, des acteurs régionaux comme PhoenixBev saisissent les opportunités de croissance par acquisition.

La transaction témoigne également de la confiance croissante des investisseurs dans les marchés de niche des boissons africaines, en particulier lorsqu'ils sont stimulés par la demande de marques internationales et l'augmentation de la consommation de la classe moyenne. Les retraits stratégiques des multinationales pourraient continuer à ouvrir la voie aux champions régionaux pour constituer des portefeuilles diversifiés et à grande échelle.