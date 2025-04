Sénégal: Des 'avancées significatives' notées dans le renforcement de la coopération bilatérale (officiels)

Dakar — Les travaux conjointement menés par les délégations sénégalaises et sud-africaines au cours de la première édition de la grande commission mixte de coopération devraient bientôt aboutir à la signature d'accords et protocoles d'accord dans divers domaines, ont indiqué, jeudi, les ministres en charge des Affaires étrangères des deux pays, Yassine Fall du Sénégal, et Ronald Ozzy Lamolla de l'Afrique du Sud.

"(...) Les deux parties ont pris note des projets d'accords en cours de négociation et des avancées significatives enregistrées. Elles se sont engagées à entamer leurs procédures internes de validation en vue de la signature, dans les meilleurs délais possibles, des accords et protocoles d'accord portant sur la coopération dans divers domaines", souligne le document conjointement produit à l'issue des travaux.

Les domaines concernés par cette coopération sont la santé, l'enseignement supérieur, les services aériens, la pêche et l'aquaculture, les transports terrestres et maritimes, la justice, la sécurité sociale, l'élevage, l'admiration du travail, la jeunesse et le sport. Elle inclut aussi la non double imposition des revenus, le renseignement, l'énergie, les hydrocarbures et l'exploitation minière.

Les deux parties se sont, par ailleurs, accordés sur la volonté de poursuivre les échanges en vue de l'établissement d'un partenariat entre les chambres de commerce des deux pays. Cette volonté fut encouragée par le dynamisme du forum économique tenu en marge de la commission et qui a incité les hommes d'affaires des pays partenaires à vouloir maintenir les échanges en vue d'explorer les opportunités de partenariat au profit des économies des deux pays.

Yassine Fall et son homologue Ronald Ozzy Lamolla ont, sur ce point, rappelé que ces actions pour élargir leur coopération sont arrimées aux référentiels de politique publique de leurs pays respectifs. Il s'agit, pour le Sénégal, de La Vision Sénégal 2050, et pour l'Afrique du Sud de l'Agenda national de Développement 2030.

Le chef de la diplomatie sud-africaine reste convaincu que les discussions entreprises ces deux jours ont été "amicales, franches, constructives et ouvertes". Mais "les mémorandums d'entente signés resteraient improductifs s'ils ne sont pas rapidement exécutés avec cohérence au profit de nos deux peuples, a-t-il souligné