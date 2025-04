Madagascar: Fondation Air France - Don de 12 tonnes de matériels au profit de 9 associations

Un élan de solidarité pour les associations œuvrant pour les enfants défavorisés à Madagascar

Depuis 2014, la Fondation Air France, soutenue par son réseau de salariés bénévoles et Air France Cargo, organise une grande collecte de jouets, de vêtements, de jeux éducatifs, de matériel de puériculture et scolaire auprès des salariés de la compagnie. Cette grande collecte s'est tenue pendant tout le mois de novembre 2024, durant lequel les salariés des deux entreprises ont pu faire des dons, en partenariat avec la Fondation Groupe ADP. Grâce à la générosité des donateurs, 12 tonnes de matériels ont pu être rassemblées et acheminées vers Madagascar. La présentation des neuf associations bénéficiaires de cette collecte s'est tenue hier au centre Ketsa Vontovorona.

« Nous soutenons les associations qui interviennent dans l'éducation, l'insertion sociale et professionnelle, et parfois dans la sensibilisation environnementale. Nous examinons la solidité de ces structures et la manière dont nous pouvons les accompagner pour qu'elles puissent se développer. Un bon traitement, une insertion réussie, et l'accès à l'éducation pour les enfants et les jeunes de 0 à 25 ans sont nos priorités », a précisé Estelle Brice, déléguée générale de la Fondation Air France, en énumérant les critères de sélection des associations bénéficiaires.

Réalisations

La Fondation, en 32 ans d'activités, a financé plus de 1 700 projets dans 80 pays desservis par la compagnie Air France. À Madagascar, près de 100 projets ont été soutenus, représentant plus de 1 690 000 euros de subventions allouées.

Les associations bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer cette initiative, qui permet d'offrir un avenir meilleur aux enfants et jeunes en grande difficulté. « Notre philosophie, c'est qu'aucun enfant ne doit grandir seul et que chaque enfant doit évoluer dans une famille aimante et protectrice. Nous accordons une importance particulière à l'éducation, ce qui correspond aux orientations de la Fondation », a affirmé Me Maria Raharinarivonirina, présidente du conseil d'administration de SOS Villages d'Enfants Madagascar.