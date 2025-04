Gabon: Sogatra en mission - Tata Motors, partenaire stratégique pour révolutionner le transport public gabonais et préserver plus de 1000 emplois

Du 22 au 28 mars 2025, une délégation gabonaise s'est rendue en Inde dans le cadre d'une mission de prospection auprès de Tata Motors. L'objectif de cette mission était l'acquisition de 130 bus destinés à renforcer la flotte de la Société Gabonaise de Transport (SOGATRA).

Cette initiative, pilotée sous les instructions de M. Jonathan Ignoumba, ministre des Transports et de la Marine marchande, reflète la vision du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui aspire à moderniser et relancer le secteur des transports publics au Gabon.

Une démarche stratégique pour revitaliser la Sogatra

La délégation était composée de Mme Yeno Ndaka Yi Djako Marlyse épse Nguema Obiang, conseillère en communication du ministre des Transports et de la Marine marchande, M. Florent Bakita, directeur général de la SOGATRA, et M. Éric Hamede Mbadinga, directeur des opérations de la SOGATRA. Leur séjour a été coordonné avec le soutien de M. Vasu, représentant de la société Panafrique, facilitant ainsi les discussions et la compréhension approfondie des processus de fabrication des bus Tata.

Des véhicules adaptés aux besoins du Gabon

Les bus Tata se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, des qualités indispensables pour affronter les défis des routes gabonaises. Conçus avec des matériaux soigneusement sélectionnés, ces véhicules garantissent une durabilité accrue et des performances constantes, même dans des conditions routières exigeantes.

Une expertise reconnue en Afrique

Tata Motors, acteur majeur du secteur automobile, a démontré son expertise à travers le continent africain. En Côte d'Ivoire, la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) utilise déjà des bus Tata pour améliorer ses opérations. Cette fiabilité a également convaincu d'autres pays d'Afrique centrale, tels que le Congo, d'intégrer ces véhicules à leurs flottes.

Un levier économique et social

Au-delà de l'amélioration du transport public, cette acquisition représente une opportunité économique et sociale majeure pour la SOGATRA. L'arrivée de ces 130 bus permettra non seulement d'optimiser les services offerts à la population, mais aussi de préserver plus de 1 000 emplois, redonnant ainsi un souffle nouveau à l'entreprise et à son personnel.

Tata Motors : un partenariat validé et riche en RSE

Dans un rapport objectif rendu à l'issue de la mission, les membres de la délégation gabonaise ont exprimé un avis favorable pour ce partenariat stratégique avec Tata Motors. Ce choix est également motivé par l'engagement de la multinationale en matière de responsabilité sociétale (RSE), notamment dans le domaine de l'éducation. Tata Motors consacre 67 % de ses bénéfices à des initiatives éducatives, plaçant ainsi la formation polytechnique comme une priorité. Cette approche pourrait ouvrir la voie à la création d'une usine d'assemblage au Gabon, un projet ambitieux qui renforcerait la capacité industrielle locale.

Une immersion au coeur du processus de fabrication

Au cours de leur visite, la délégation gabonaise a pu découvrir chaque étape du processus de fabrication des bus Tata, depuis la pose du châssis jusqu'à l'essai du jet d'eau, une démonstration impressionnante témoignant de la robustesse et de la fiabilité des véhicules.

Une nouvelle ère pour la Sogatra

Cette initiative marque un tournant décisif pour la SOGATRA. Portée par la vision stratégique du Président Brice Clotaire Oligui Nguema et soutenue par l'engagement du ministère des Transports, l'acquisition de ces bus symbolise un pas important vers une modernisation durable et un transport public accessible et efficace pour les populations gabonaises.