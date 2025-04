Madagascar: Tsiroanomandidy - Meurtre de Faneva, des suspects écroués à Tsiafahy

Tsiroanomandidy a été le théâtre d'une vive tension dans la nuit du mercredi, suite à la découverte du corps sans vie d'un jeune homme de 22 ans. L'affaire a provoqué une tentative d'assaut contre un commissariat et nécessité une évacuation d'urgence des suspects vers Antananarivo. La disparition de Faneva, un jeune homme domicilié à Atsinanatsena, Tsiroanomandidy, avait été signalée par sa famille le 29 mars dernier. Alertée, la Police nationale a ouvert une enquête.

Celle-ci a rapidement conduit à la découverte macabre du corps du jeune homme, retrouvé dans un trou en forme de tunnel, grâce aux aveux d'un suspect. Face à l'émotion suscitée par cette affaire, les autorités judiciaires ont pris la décision de transférer les suspects hors de la ville pour éviter tout débordement. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été mobilisées pour assurer leur exfiltration en toute sécurité vers Andranomadio, en vue d'un transfert à Antananarivo.

Mais vers 20h30, la situation a dégénéré. Des groupes d'habitants des quartiers d'Avaratsena, Mangarivotra et Tsaralalana, furieux, ont tenté de prendre d'assaut le commissariat de Tsaralalana. Leur objectif : se faire justice eux-mêmes en s'en prenant aux suspects, accusés d'avoir tué Faneva. Des jets de projectiles ont blessé plusieurs membres des forces de l'ordre, et les affrontements ont duré près de six heures.

Placés à Tsiafahy

Grâce à la coordination entre la police, la gendarmerie et les autorités locales, le calme a pu être rétabli avant que la situation ne dégénère davantage. Les suspects, au nombre de neuf, sept hommes et deux femmes, ont été placés en détention provisoire à Tsiafahy et Antanimora, à Antananarivo. Le corps de la victime a quant à lui été transporté dans la capitale à l'aube du 4 avril, pour y être inhumé à Mahitsy. Une enquête judiciaire est en cours pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ce meurtre qui a profondément choqué la population locale.