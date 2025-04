Madagascar: Projet P³E - Le plurilinguisme valorise les compétences

La journée « Études et le monde du travail » s'est tenue le mardi 8 avril dernier à la Chambre de commerce de Diego-Suarez... Financé par AUF occidentale, réalisé grâce à l'étroite collaboration de l'Université d'Antsiranana et l'Université de la Sarre (Allemagne), ce projet a pour optique de « consulter les partenaires socio économiques pour identifier les bonnes pratiques et les besoins, développer des lignes directrices pour les programmes d'études professionnelles et techniques en tenant compte des compétences plurilingues, créer un réseau entre milieu académique et sphère professionnelle en matière d'entrepreneuriat, construire ensemble un projet à plus grande échelle pour la formation à l'entrepreneuriat inclusif, responsable et durable ».

L'événement a vu la présence du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, l'ENSET, les intendants de la ville et de la région DIANA ainsi que les entrepreneurs et les étudiants. D'après la coordinatrice du projet P³E (Promouvoir le Plurilinguisme dans la Professionnalisation Entrepreneuriale), la Pr Claudia Polzin-Haumann, « l'esprit du ce projet est d'encourager l'éducation en langue pour soutenir tout apprentissage disciplinaire. Nous souhaitons mettre ensemble des perspectives différentes pour vraiment faire avancer la question des langues dans la formation et dans le monde économique».

En effet, les langues permettent à un individu, à la fois, de communiquer mais aussi de comprendre la culture de ses interlocuteurs. De ce fait, la collaboratrice Dr Aimeline Rasoanantenaina, a souligné la valeur des langues aussi bien dans l'enseignement que dans la profession. « La compétence repose sur le langage », a-t-elle fait savoir.

En outre, les sujets multithématiques proposés par les participants ont répondu à l'attente de l'assistance étant donné que le plurilinguisme est un fait dans la ville du Pain de sucre. La journée « Études et le monde du travail » a été un coup de maître. Elle ouvre la possibilité de nouvelles initiatives en transcendant la motivation des jeunes diégolais. Bref, le projet P³E contribue à une formation citoyenne, inclusive et tournée vers le développement !