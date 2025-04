Madagascar: Sûreté aérienne - L'ACM obtient un score de 67,07% de conformité

Une bonne performance pour l'ACM. Les résultats de l'audit de sûreté USAP-CMA (Universal Security Audit Programme-Continuous Monitoring Approach) mené par l'Organisation de l'aviation civile internationale confirment les efforts entrepris par l'organisme.

En effet, l'ACM a obtenu un score de 67,07%. Un résultat qui marque une progression significative par rapport au dernier audit réalisé en 2013, qui avait révélé un taux de conformité de 41,22%. Un bond de 25 points en somme et qui illustre les efforts structurants menés par l'ACM pour moderniser le système national de sûreté de l'aviation civile. Parmi les actions entreprises par l'ACM depuis 2023 figurent la refonte réglementaire, le renforcement des ressources humaines, et la mise en place des mécanismes rigoureux de certification et de contrôle, en amont de l'audit officiel.

Un audit à blanc, organisé en septembre 2024, a permis d'ajuster le dispositif et de corriger les insuffisances identifiées. D'importantes étapes franchies en somme. Mais l'ACM entend encore faire mieux. « Ce résultat est une étape majeure, et non une fin en soi. Il nous engage à poursuivre nos efforts pour garantir un ciel toujours plus sûr et conforme aux normes internationales », a déclaré, le directeur général de l'ACM, le colonel Gervais Damasy. Il n'a pas manqué de saluer les appuis de l'État, en particulier, le ministère des Transports et de la Météorologie, ainsi que les acteurs de l'industrie aérienne.