Madagascar: Réhabilitation des routes à Antananarivo - Les efforts du MTP commencent à porter leurs fruits

Le ministère des Travaux publics reste sur tous les fronts afin de donner une nouvelle vie aux différentes rues de la capitale, sans oublier les travaux de constructions sur les différentes routes nationales.

Depuis quelques semaines, malgré les dérangements que cela a pu provoquer, le ministère des Travaux publics, dirigé par Richard Rafidison, travaille sans relâche afin de réhabiliter les routes de la ville des Mille dans l'objectif de fluidifier la circulation mais surtout pour qu'Antananarivo soit digne de son statut de capitale de Madagascar. Après le dur labeur, les efforts commencent à porter leurs fruits. En effet, Richard Rafidison multiplie les descentes sur terrain pour constater de visu l'avancement des chantiers. Son département poursuit d'ailleurs la réfection de la « Route des hydrocarbures », reliant Jesosy Mamonjy Ankorondrano, le rond-point Logistique Pétrolière, l'hôtel Ibis, et le rond-point Ivandry jusqu'à la Résidence de France.

Résultats

Dans le centre-ville, les rues font peau neuve. Le MTP a en effet déjà effectué différentes interventions sur l'Axe 29 Avenue de l'indépendance avec l'entreprise Colas, en menant des travaux de rabotage à la bretelle depuis la librairie Saint Paul vers Conforama, des travaux d'accrochages et enrobés depuis la bretelle Discount saturne vers « l'ex CCAC », et des travaux de décapage du côté Ambodifilao. Le MTP intervient également dans les autres axes qui mènent vers le centre-ville, comme celui de Tsimbazaza, de Soanierana et même ceux qui se trouvent dans les périphéries comme à Iavoloha ou à Amorinankona. En tout cas, les Tananariviens commencent à constater les résultats de ces travaux bien que des perturbations sont encore constatées dans différentes parties de la ville.

Transparence

Quoi qu'il en soit, sur les routes nationales, l'équipe de Richard Rafidison travaille également d'arrache-pied. « Nous avançons lentement en nous occupant des routes qui causent des problèmes aux populations des différentes régions. Afin d'assurer la transparence dans l'utilisation du Fonds routier, toutes les activités de décaissement des fonds du budget du FER seront soumises à l'approbation du Conseil des ministres », a ainsi fait entendre le ministre, tout en soulignant que « l'Etat a pris des leçons ». En effet, deux entreprises travaillent déjà sur la RN2, en plus de deux sociétés chinoises qui sont déjà sur place, grâce au financement des Fonds Routiers. Il s'agit de la société Colas, intervenant entre Toamasina et Ampasamadinika, et de la société CGC, entre Ambohimalaza et Sambaina.