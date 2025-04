Madagascar: Les Enfants de l'Ovale Madagascar, un engagement pour l'avenir des jeunes

Le 16 décembre 2006, l'association Les Enfants de l'Ovale lance officiellement son projet à Madagascar avec l'inauguration du site d'Isahafa à Sabotsy-Namehana, une commune située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Tananarive. En présence de Philippe Sella, figure emblématique du rugby, et des autorités locales, cette journée marquait le début d'une aventure ambitieuse : le développement personnel à travers le sport, l'éducation et la santé. Près de vingt ans plus tard, le 26 février 2025, l'association franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de Trano Fivoarana, un centre de formation professionnelle destiné à offrir des perspectives d'avenir aux jeunes issus de milieux défavorisés.

Les fondations : sport, éducation et santé

Depuis ses débuts en 2006, Les Enfants de l'Ovale Madagascar, sous la houlette de Lina Randriamifidimanana, s'est attachée à tisser un lien fort avec les enfants de Sabotsy-Namehana. Dès mars de cette année-là, 200 enfants se réunissaient les mercredis et samedis sur le site d'Isahafa, un terrain de deux hectares progressivement aménagé (nivellement, enceinte, accès à l'eau). Encadrés par une équipe de sept animateurs, ces jeunes découvrent le rugby comme vecteur d'apprentissage et de cohésion sociale, dans un esprit de respect et de solidarité.

L'association repose sur trois piliers fondamentaux : le développement personnel à travers la pratique du rugby et du sport en général ; la sensibilisation à la santé et à l'hygiène, essentielle dans un contexte où ces notions restent souvent méconnues ; et l'accompagnement éducatif, via le soutien scolaire et des activités d'éveil. L'Edo-France organise également une soirée caritative en fin d'année.

Ces ambitions, portées par une équipe locale dynamique et soutenue par l'association en France ainsi que par des partenaires malgaches, ont rapidement séduit. Lors de l'inauguration de 2006, les premiers partenaires ont rejoint le projet, convaincus par l'enthousiasme des enfants et la cohérence de l'initiative.

Des obstacles surmontés

Le chemin n'a pas toujours été simple. Comme l'a raconté Lina Randriamifidimanana avec une pointe de regret, « à Isahafa, cela a été triste : le terrain mis à disposition par la mairie de Sabotsy-Namehana a été en litige. Une fois totalement terrassé, plusieurs personnes sont venues dire qu'il leur appartenait.» Pendant deux ans, l'association a dû « errer », cherchant un nouveau lieu pour poser ses valises. « Le terrain d'Isahafa est resté tel quel... vraiment malheureux », a-t-elle ajouté. Ce n'est qu'après cette période d'incertitude que l'équipe a enfin trouvé le site actuel de Sabotsy-Namehana, où elle a pu reprendre et développer ses activités.

Une action ancrée dans la durée

Après un démarrage prometteur et ces défis surmontés, l'association a cherché à pérenniser ses actions. En 2007, un bilan de santé pour les enfants est planifié, tandis que les aménagements du site se sont poursuivis (vestiaires, salle polyvalente). Le retour d'expérience du projet marocain a permis d'affiner la stratégie, en priorisant dans un premier temps le sport et l'hygiène, avant d'étoffer les volets éducatifs. Aujourd'hui, près de 300 enfants de Sabotsy-Namehana, Lazaina et Anosiarivo bénéficient des programmes, encadrés par une trentaine de responsables.

Les journées type, organisées les mercredis et samedis, mêlent repas collectif, cours de français, entraînements de rugby et activités complémentaires (couture, informatique, apiculture), offrant un cadre structuré et épanouissant, toujours guidé par les valeurs de respect, d'engagement, de solidarité et de dépassement de soi.

Trano Fivoarana : un tremplin vers l'avenir

Le 26 février 2025, Les Enfants de l'Ovale Madagascar, en partenariat avec la Fondation Axian, Yas Madagascar et Jovena, inaugure Trano Fivoarana. Ce centre de formation, fruit d'une collaboration avec des étudiants d'HEC Paris, répond à un constat : après leur scolarité, les jeunes accompagnés par l'association manquent souvent de perspectives professionnelles. Situé à Sabotsy-Namehana, dans le district d'Antananarivo Avaradrano, il propose des formations en broderie, crochet, couture, coiffure et pâtisserie, adaptées aux réalités locales et aux opportunités d'emploi.

Grâce au programme Sekoly Yas, quatre salles ont été construites, tandis que Miahy Jovena dote le centre d'un système d'électrification solaire garantissant une autonomie énergétique. Ces infrastructures offrent un cadre optimal pour l'apprentissage, avec pour objectif l'insertion professionnelle ou l'entrepreneuriat des jeunes formés.

Un engagement partagé

Lors de l'inauguration de Trano Fivoarana, les partenaires ont réaffirmé leur soutien. Gaël Voca, de Yas Madagascar, a souligné que « l'éducation est un levier de changement », tandis que Mialisoa Andrianasolo, de la Fondation Axian, a insisté sur l'importance d'une éducation plurielle pour l'émancipation. Mais c'est le discours de Lina Randriamifidimanana qui a marqué les esprits. Revenant sur près de deux décennies d'engagement, elle a rappelé avec émotion les défis surmontés - dont le litige d'Isahafa - et les espoirs portés par ce projet, voyant en Trano Fivoarana une continuité logique pour offrir un avenir aux jeunes adultes.

Le rugby comme moteur

Depuis 2003, Les Enfants de l'Ovale utilise le rugby comme outil pédagogique, inculquant des valeurs de respect, de solidarité et de dépassement de soi. À Madagascar, cette philosophie perdure, combinant sport, apprentissage du français et activités extrascolaires. Pour Lina Randriamifidimanana et son équipe, l'objectif reste clair : offrir une éducation de qualité et des perspectives concrètes, tout en forgeant des citoyens responsables.

Avec Trano Fivoarana, Les Enfants de l'Ovale Madagascar entre dans une nouvelle phase, élargissant son impact au-delà de l'enfance. Soutenue par des partenaires engagés et une communauté locale mobilisée, l'association continue de transformer des vies, un ballon ovale à la fois, fidèle à ses valeurs fondatrices.