Congo-Brazzaville: Salon de l'entrepreneuriat féminin au pays - La deuxième édition prévue en juin prochain

Initiative des jeunes engagés, une plateforme de réflexion et d'action que préside Harris Malonga, organisera, du 28 juin au 5 juillet à la Chambre de commerce de Pointe-Noire, la deuxième édition du Salon de l'entrepreneuriat féminin au Congo (Sefco), sur le thème « Bâtir intelligemment et innover pour un Congo meilleur ».

L'initiative d'organiser le Sefco naît de la volonté de réunir des femmes entrepreneures à l'échelle nationale et internationale autour d'une plateforme de dialogue et de partage d'expérience. Il s'agit d'apporter une solution idoine aux multiples problèmes que rencontrent les entrepreneurs de manière générale et les femmes en particulier, de leur donner une vue plus large sur les institutions de financement, de leur faire bénéficier d'un accompagnement financier, de les former sur de nombreux modules qui régissent le monde entrepreneurial, de partager avec elles l'expérience d'autres femmes inspirantes du monde entrepreneurial et de répondre à toutes leurs préoccupations.

Le salon connaîtra la participation des femmes de réseaux et d'associations, des entrepreneures, des responsables des institutions de financement/ crédit, des participants et intervenants, des responsables de politiques publiques et universitaires. Le Sefco, c'est aussi un salon d'affaires. A cet effet, l'opportunité sera donnée aux entreprises de présenter leurs projets, leurs services et leurs besoins sans aucune restriction du point de vue du domaine du secteur d'activité.

En tant que salon d'exposition aussi, le Sefco sera inondé des stands qui seront mis à disposition de tous ceux qui auront souscrit à un pack de la fiche d'inscription. Des visites guidées d'expositions seront effectuées. Au cours de ce salon, un appel à projets sera lancé. Toutes celles qui participeront à ce concours et en sortiront gagnantes bénéficieront d'un accompagnement financier et d'un suivi régulier dans la mise en oeuvre de leur activité entrepreneuriale.

Un salon aux grandes ambitions

Le Sefco est une plateforme de rencontre, de formation, d'échange et d'exposition entre partenaires, sponsors, exposants et participants venus d'ici et d'ailleurs. Via cette plateforme, les organisateurs ambitionnent prioritairement cinq principaux axes : faire connaître les actions de financement en faveur de l'entrepreneuriat féminin ; favoriser la migration de l'informel vers le secteur formel ; faciliter l'accès au financement des entrepreneures; faciliter un réseautage efficace et efficient des entrepreneures ; créer des établissements de microfinance pour financer exclusivement les projets des femmes et jeunes filles.

Aussi, le Sefco souhaite rendre visibles les actions des institutions de financement en faveur de l'entrepreneuriat féminin, pour lui permettre d'avoir une meilleure maîtrise des processus qui facilitent l'accès à ces financements. Au terme de cette deuxième édition, les entrepreneures doivent être capables de migrer du secteur informel vers le secteur formel ; de maîtriser des circuits et les procédures d'accès au financement de leurs entreprises ; d'identifier les formations les mieux adaptées pour se perfectionner dans leur secteur d'activité ; de capitaliser sur la mise en réseau ; de faire bon usage des savoirs reçus des formateurs pour développer leur activité entrepreneuriale. La soirée de gala des entrepreneures est prévue le 12 juillet.

Notons que la première édition du Sefco avait eu lieu du 20 au 27 mai 2023 à la Chambre de commerce de Pointe-Noire sur le thème « Boostons ensemble la créativité féminine pour un Congo meilleur ». Elle était placée sous le patronage de l'administrateur maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchichellé Moe Paty, marraine de l'édition.