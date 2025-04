Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Un navire patrouilleur italien attendu au large de Pointe-Noire

A l'issue d'un échange avec le secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, le 10 avril à Brazzaville, l'ambassadeur d'Italie au Congo, Enrico Nunziata, a annoncé l'arrivée en juin prochain d'un navire militaire italien à Pointe-Noire dans le cadre de la présence maritime coordonnée dans le golfe de Guinée.

« J'ai annoncé au secrétaire permanent l'arrivée d'un navire militaire italien qui est engagé dans les opérations "Gabinia". Le navire sera au large de Pointe-Noire du 10 au 12 juin 2025. Nous allons organiser des activités conjointes dans les domaines relatifs à l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales », a expliqué l'ambassadeur d'Italie, Enrico Nunziata, au sortir de l'audience avec Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck.

Les opérations de la mission Gabinia évoquées par le diplomate italien s'exécutent dans le cadre de la présence maritime coordonnée dans le golfe de Guinée. Il s'agit des actions de lutte contre la piraterie, le trafic de drogue et d'êtres humains, entre autres.

L'ambassadeur Enrico Nunziata et le secrétaire permanent Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck ont, par ailleurs, évoqué le forum bilatéral entre le Congo et l'Italie, qui aura lieu en mai prochain. « Je pense que la présentation de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales va intéresser les entreprises italiennes et trouver des synergies avec le secteur privé italien », a déclaré le diplomate.

Selon l'ambassadeur d'Italie, la collaboration avec le secrétaire permanent de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales est au beau fixe dans plusieurs secteurs. La coopération entre le Congo et l'Italie, en la matière, est axée sur la formation, les infrastructures, la recherche appliquée, la sécurisation des espèces maritimes pour contenir les actes de piraterie, l'économie bleue, l'aménagement des eaux maritimes et continentales. Les deux parties continuent à travailler ensemble afin de renforcer l'opérationnalisation des différents axes de cette coopération.