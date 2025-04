Afrique: Dans l'attente des décisions de Trump l'imprévisible

D'un jour à l'autre, on ne sait plus décrypter une situation extrêmement mouvante. Avant-hier, le monde économique était à la merci d'une crise comparable à celle de 1929. Un jour après, la situation semble s'être sensiblement améliorée après la décision de ce président à l'humeur imprévisible. Il a suspendu pour une durée de 90 jours les hausses de droit de douane annoncées et ce revirement a provoqué, en retour, un rebond sur les marchés financiers qui ont ouvert à la hausse. Ce répit de 90 jours est une occasion pour tous les partenaires des Etats-Unis d'arriver à organiser au mieux leurs relations commerciales avec les Américains.

Dans l'attente des décisions de Trump l'imprévisible

Aujourd'hui, tout le monde a intégré que le président Donald Trump peut prendre des décisions maximalistes. Il s'en sert pour impressionner ses partenaires. La fixation des droits de douane qui ont frappé tous les pays a été un véritable coup de massue pour tout le monde.

Elle les a amenés à négocier avec le locataire de la Maison Blanche. Mais elle n'a pas eu l'effet escompté sur la Chine qu'il n'a d'ailleurs pas ménagée et qui a su lui répondre avec des arguments solides. Sur le plan intérieur, il a commencé à être critiqué par ses alliés. Les milliardaires qui l'entourent ont commencé à perdre beaucoup d'argent quand les bourses ont plongé. Au sein de son entourage, les rivalités se sont exacerbées. Le clan républicain au Sénat s'est fissuré. Est-ce pour cette raison qu'il a décidé de faire ce revirement spectaculaire ?

Certains chroniqueurs disent que cette décision n' est pas si innocente que ça. Elle a permis, disent-ils, à des proches de Trump de bénéficier d'une capitalisation boursière exceptionnelle et les observateurs parlent d'un délit d'initié. Une commission d'enquête a été mise en place et permettra de faire la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Les élus démocrates, qui en sont à l'origine, entendent mener l'affaire jusqu'au bout. On va voir quelles autres décisions le président américain va prendre dans les jours à venir.