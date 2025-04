Madagascar: Inédit - Une série d'animation malgache sur TV5 Monde

TV5MONDE met en avant une création malgache originale qui promeut la francophonie et encourage les jeunes à adopter une alimentation saine.

« À la recherche du légume star », une série d'animation malgache, est désormais diffusée en exclusivité sur Tivi5Monde, la chaîne jeunesse de TV5 Monde. Elle est également disponible sur la plateforme TV5MONDEplus et sur TV5MONDE Afrique. Cette série a été réalisée par Louisette Ismaël Ratsivahiny, et produite par Séléné Lotus SA (Suisse) et Art'π Prod, une jeune société de production malgache. Elle est de plus nominée au Festival international du film d'animation d'Annecy.

Une série humoristique et éducative

La série est inspirée d'expériences personnelles de la réalisatrice. En effet, ses enfants ne voulaient pas manger de légumes. C'est de là qu'est né le projet, « afin que tous les légumes se retrouvent un jour dans toutes les assiettes des enfants du monde ».

Cette mini-série de 13 épisodes de 5 minutes est destinée aux enfants de 3 à 6 ans et regroupe plusieurs genres. Elle est à la fois éducative et a des passages de comédie musicale de type Talent Show.

Elle s'adresse essentiellement à un jeune public mais aussi aux parents, en leur donnant des astuces pour faire aimer les légumes au quotidien à leurs enfants.

Collaboration étroite avec TV5MONDE

« Cette première acquisition en préachat d'un programme malgache par TV5MONDE a bénéficié du soutien du fond francophone TV5MONDEplus, un fond à l'initiative des gouvernements canadien, français, québécois et suisse », explique Patrick Bofunda Ilingo, directeur Afrique TV5Monde, de passage à Madagascar actuellement. Elle s'inscrit dans une démarche de pérennisation de l'industrie de l'animation et un engagement fort pour soutenir la création locale. D'autres projets cinématographiques malgaches en bénéficieront également.

D'autres projets en gestation

Par ailleurs, la collaboration entre la réalisatrice Louisette Ratsivahiny et TV5MONDE ne s'arrêtera pas là. Ce dernier prépare déjà l'achat d'un futur projet de son studio. Justement, Louisette Ratsivahiny a déjà d'autres projets, notamment un projet de plus grande envergure, une autre série, beaucoup longue, intitulée Fara, et qui mettra en scène tous les personnages des contes et légendes malgaches tels que Kotobekibo, Trimobe et tant d'autres. Le tournage d'un spot mettant en avant les spécificités et la beauté de Madagascar est également prévu cette fin de semaine.

Après le délai d'exclusivité de la série sur TV5MONDE, elle sera projetée sur les chaînes locales malgaches. Dans cette optique, des retranscriptions en malgache de la série sont également prévues.

La présentation officielle de cette série d'animation malgache a été faite hier dans les locaux de l'IFM, dans le cadre du Festival international du film d'animation de Madagascar, le premier de ce genre dans la Grande Ile. Le Festival débute ce jour, pour ne se terminer que le 19 avril prochain.