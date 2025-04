Madagascar: Protection sociale - Des enfants défavorisés soutenus

Active depuis plusieurs années dans la commune d'Alakamisy Fenoarivo, l'ONG Ketsa oeuvre sans relâche pour améliorer les conditions de vie des enfants défavorisés. «Notre centre d'accueil intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le social et la nutrition», explique la directrice exécutive de l'ONG Ketsa, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au centre Ketsa à Alakamisy Fenoarivo, hier.

«Les objectifs de notre intervention sont d'extraire les jeunes et les enfants de la misère, de leur offrir des perspectives d'avenir et de leur ouvrir le champ des possibles», souligne Estelle Brice, déléguée générale de la Fondation Air France. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de leur donner accès à des activités sportives, artistiques et culturelles dont ils sont souvent exclus.

Grâce à ce soutien, l'ONG Ketsa entend renforcer son impact et poursuivre avec détermination sa mission en faveur des plus vulnérables. À ce jour, deux cents enfants bénéficient d'un accompagnement régulier au sein du centre. En plus de leur prise en charge quotidienne, ils sont scolarisés dans les établissements de la commune. Le centre s'efforce de leur offrir un environnement sain et épanouissant, propice à leur développement global.

Lors de cette cérémonie, cent quarante-neuf kits ont été remis à l'ONG Ketsa. Ce don, réalisé dans le cadre de l'engagement de la Fondation Air France en faveur des enfants en situation de précarité, marque un soutien concret aux actions menées sur le terrain. Le centre privilégie une pédagogie active et concrète, connue sous le nom de pédagogie actionnelle. Celle-ci favorise l'apprentissage par l'expérience, comme l'éveil scientifique, permettant aux enfants de découvrir leur environnement à travers l'observation et l'expérimentation.