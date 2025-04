Sénégal: Accès à l'eau - Un hydrogéologue suggère une gestion optimisée des eaux souterraines

Dakar — Le Sénégal devrait s'orienter vers l'exploitation des eaux de surface et assurer une gestion optimisée des prélèvements d'eaux souterraines pour valoriser et sécuriser davantage la gestion de l'eau, a suggéré, l'hydrogéologue, Abdoulaye Cissé, chef de la division Hydrogéologie à la direction de la Planification et de la Gestion des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

"L'Etat du Sénégal devrait s'orienter clairement vers l'exploitation des eaux de surface d'autant plus que nous avons aujourd'hui autour de 22 milliards m3 de ressources par an qui s'écoulent vers la mer. C'est de l'eau renouvelable qu'on pourrait valoriser pour sécuriser l'alimentation en eau des populations et laisser un peu reposer les nappes qui constituent, une ressource stratégique qui devrait être facilement mobilisable en cas de difficulté", a-t-il indiqué.

L'hydrogéologue s'entretenait avec des journalistes en marge d'un atelier sur l'élimination de la présence de fluor, de sels et matières organiques de l'eau, organisé par German Water Partnership (GWP), en collaboration avec l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AFWASA, sigle en Anglais).

Abdoulaye Cissé a rappelé que le Sénégal dispose de ressources en eau souterraine et ressource en eau de surface. Il a précisé que "les ressources en eau souterraine sont plus exploitées pour l'alimentation en eau potable".

"On dit que c'est près de 80% de tous les prélèvements et on constate bien que ces ressources souterraines contiennent des réserves alors que les eaux renouvelables sont très limitées. C'est la raison pour laquelle, il faut une gestion optimisée des prélèvements de ces eaux", a-t-il souligné.

Plusieurs experts ont échangé lors de cet atelier dont l'objectif était d'améliorer la compréhension des défis associés à la présence dans l'eau de fluor, de sels et de matières organiques dans l'eau et proposer des solutions en sélectionnant des méthodes et technologies d'élimination les plus adaptées à la qualité de l'eau brute.